Clan Zacarías vuelve al ruedo político en Alto Paraná

Durante el encuentro organizado por el Clan Zacarías, se vio a mucha gente que no portaba tapabocas y no respetó el protocolo sanitario de distanciamiento físico.

Tras la destitución de Sandra McLeod de la intendencia de Ciudad del Este y su posterior imputación junto con su esposo, Javier Zacarías Irún, la cuestionada pareja vuelve al ruedo político en el Departamento de Alto Paraná y se especula sobre la posible candidatura de uno de sus miembros de equipo para cargos departamentales, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

“En este lugar cuántas veces nos reunimos, cuántos años siempre hemos trabajado juntos unidos, con muchos defectos, pero con una gran virtud: amarnos y queremos acá en Ciudad del Este y en Alto Paraná sobre todas las cosas. Lastimosamente, vinieron de otros lugares a dividirnos porque vieron realmente una ciudad que trabajaba, un Alto Paraná que trabajaba unido”, se jactaba durante el encuentro Sandra McLeod.

Puede interesarle: Senado retira sus fueros a Javier Zacarías Irún por caso de lesión de confianza

Asimismo, señaló que Javier Zacarías Irún quería reunirse y saludar a todos los que conforman sus bases por fin de año, alegando que “muchos le dicen que tiene que estar, que se le necesita”. “Él me ha mostrado el camino y detrás de él he llegado a la gente humilde, que es la que siempre me abrazó y rezó por mí”, dijo la ex intendenta de Ciudad del Este.

A su vez, agradeció a los presentes dentro de su domicilio, añadiendo que supuestamente no es una casa lujosa como muchos señalan y que “algunas veces hasta tiene goteras”.

Por su parte, el ex intendente Javier Zacarías Irún señaló que trabajarán por la unidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el Departamento y alardeó de que la victoria le correspondería a su equipo.

“No digamos más que vamos a perder, ni la Gobernación ni nada aquí en Alto Paraná, depende de nosotros, y nosotros vamos a estar unidos, vamos a trabajar por la unidad del partido (Colorado), y les puedo asegurar que la victoria va a ser nuestra”, finalizó el político.

Pese a hablar de unidad colorada, en setiembre pasado presidentes de las seccionales de Ciudad del Este solicitaron a la presidencia de la ANR la expulsión del senador Zacarías Irún, por supuesta "traición a los principios del partido" y lo acusaron de no apoyar la candidatura a intendente de Ulises Quintana.

Nota relacionada: Admiten imputación contra Javier Zacarías y Sandra McLeod

En marzo de 2019, un juez admitió la imputación por declaración falsa contra el senador Javier Zacarías Irún y su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Anterior a ello, la Cámara de Senadores había retirado los fueros al senador Javier Zacarías del movimiento Honor Colorado para ser investigado por la misma causa, mientras que el político esteño también fue imputado por lesión, en carácter de instigador, y se solicitó su prisión preventiva.

Así también, la Fiscalía abrió un proceso por declaración falsa y lesión de confianza a Sandra McLeod, quien fue destituida de la Intendencia de Ciudad del Este tras una intervención que comprobó varias irregularidades.