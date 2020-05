Cesadas se encadenan frente a Municipalidad de Caazapá

La medida fue adoptada ayer por Marisol Núñez y Mirna Fleitas, por haber sido despedidas de la Municipalidad de Caazapá, según denunciaron.

Aparte de las cesadas, también hay otros ocho funcionarios más que fueron despedidos. La denuncia es que muchos ni siquiera recibieron sus respectivos salarios, por lo que no dudarán también en encadenarse si no obtienen respuestas favorables por parte del intendente, anunciaron.

También hay casos de concejales municipales que aún no cobraron sus haberes, situación que obligó a varios de ellos incluso a pronunciarse contra el jefe comunal exigiendo su renuncia.

Mirna Fleitas, una de las funcionaras despedidas, dijo que el recorte de funcionarios no fue por la pandemia, sino por las múltiples fallas administrativas como atrasos de salarios que ocurrieron desde que el actual intendente tomó las riendas de la institución.

Refirió que algunos funcionarios no pueden hablar por temor a represalias. Indicó que otros se someten plenamente a lo que diga el jefe comunal.

Por su parte, Marisol Núñez dijo que el viernes, a través del Ministerio de Trabajo, se enteraron de que ya fueron descontratadas a pesar de que desde la institución indicaron que solo iba a ser un cese temporal, pero finalmente ocurrió otra cosa.

Además, dijo que en una ocasión el jefe comunal la dejó abandonada, a pesar de estar enferma. “El 12 de marzo me desvanecí en la escalera de la Municipalidad y el intendente pasó encima de mí diciendo que yo solo me estaba haciendo. El señor no tiene corazón”, denunció.

Las cesadas permanecen encadenadas frente a la Municipalidad y esperan ser repuestas en sus cargos. Permanecen sentadas y encadenadas.

SITUACIÓN. El intendente Victoriano López aseguró que ningún funcionario fue despedido y que solamente no se les renovó el contrato.

“Toda vez que se cumpla con los contratos, la institución puede prescindir de sus servicios. Una vez que no tengan contrato, ya no son trabajadores de la Municipalidad”, señaló.

Añadió que hay personas que están mezclando la parte administrativa con la política. “Lo que duele mucho es que las elecciones se hayan postergado y a través de estas acusaciones están buscando que no se transfieran recursos a la Municipalidad. Tenemos muchas obras que debemos pagar e inaugurar y eso les duele”, indicó.