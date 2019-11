Los mismos participaron este lunes en una reunión con los senadores Blas Llano y Blas Lanzoni, para expresarles su malestar. “Tobatí se quedará sin trabajo el año que viene”, manifestó el intendente de la ciudad, Dan González, sobre el tema.

La situación impactará negativamente en unos 30.000 trabajadores de la zona, dejando a un 80% de la población de la localidad sin fuente de trabajo, según el jefe comunal.

Nota Relacionada: Dani Durand quiere más bonos para la construcción de viviendas.

Por otra parte, el senador Blas Llano se comprometió a dialogar con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Hacienda, Benigno López, sobre la problemática y buscar una solución para subsanar el hecho.

Este año fueron construidas unas 3.800 viviendas y más con los subsidios que se estarán entregando se llegará a un total de 4.800 casas, que equivale a unos USD 30 a 35 millones, indicó González.

Hasta el momento los ceramistas y oleros no planean ninguna movilización, pero no se descartan otras medidas en caso de no llegar a un acuerdo.

En octubre pasado, el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, había solicitado a la Comisión Bicameral de Presupuesto mayor participación dentro de los recursos generados por la emisión de los bonos.

Igualmente, indicó en su momento que el presupuesto del Ministerio disminuyó en unos Gs. 45.600 millones para el próximo año.