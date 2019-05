Censo de funcionarios provoca incidentes en Comuna de CDE

Este propósito, aparentemente, desagradó a un grupo de trabajadores. “Se tiene que hacer el censo. La ciudadanía está pagando por un servicio y tiene que saber a quiénes les está pagando. Más de G. 6.000 millones se pagó el último mes”, insistió Paredes.

Al principio, estaba previsto que esa tarea se desarrolle en el Polideportivo Municipal, pero algunos funcionarios se amotinaron frente a la oficina del área de Recursos Humanos y se registraron incidentes. Finalmente, se decidió hacer el censo en cada oficina.

Como llegaron a los empujones, griteríos y ataques, se acordó que todos volvieran a su puesto de trabajo. En ese ínterin, incluso, el concejal Celso Kelembú Miranda agredió a un funcionario de nombre Aldo Barrios e intentó hacer lo mismo con Yolanda Paredes.

“Kelembú intentó agredirme, incluso me amenazó. Me dijo que hasta a mi casa se iba a ir a pegarme. Enfrente de mí le pegó al señor. Creo que vamos a pedir medidas judiciales para que no pueda acercarse más a la institución, y también a mi casa, porque evidentemente me amenazó”, contó la funcionaria a los medios.

Municipalidad de CDE.jpeg Finalmente, se acordó realizar el censo oficina por oficina en la Municipalidad de Ciudad del Este. Foto: Wilson Ferreira.

Abordada Paredes sobre los motivos de lo acontecido, ella refirió que es por su presencia, lo cual representa “un problema” para los funcionarios. Descartó que sea específicamente por la renuncia de su salario, ya que fue nombrada en el cargo ad honorem.

“Tiene que iniciar el censo, porque hay un nuevo administrador, el intendente. Y él tiene que saber a quién le va a pagar y a quién no, porque en caso de que pague en forma indebida, él va a tener responsabilidad penal y civil", afirmó Paredes.

La directora de Recursos Humanos agregó que "por más que sea directora ad honorem, también es nombrada y funcionaria pública. Si no cumplo con mis funciones, también puedo ser demandada”, concluyó.

Por su parte, Miguel Prieto denunció a través de sus redes sociales el sábado pasado que en los últimos dos meses se contrató a 1.000 nuevos funcionarios, bajo la gestión de Perla Rodríguez, quien estuvo interinando en la Municipalidad antes que él.

El nuevo jefe comunal asumió recientemente el cargo, luego de ganar las elecciones municipales del pasado 5 de mayo, y tendrá que culminar el periodo que dejó vacante Sandra McLeod de Zacarías, destituida por irregularidades en su gestión.