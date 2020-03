Cédulas de Ronaldinho y su hermano tenían números bloqueados por Identificaciones

El comisario Reinaldo López, jefe del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional , señaló que los números de cédula de identidad falsificados del ex jugador Ronaldo de Assis Moreira , su hermano Roberto Assis Moreira y el representante Wilmondes Sousa Lira no existen.

López explicó, en una entrevista concedida al programa La Lupa emitida por Telefuturo, que los números de las cédulas de identidad falsas se encuentran bloqueados en el sistema, ya que “esas numeraciones son de una franja numérica producto de la transición de un sistema a otro, que ocurrió en el año 1994 a 1995”.

El comisario dijo que es imposible que desde Identificaciones se hayan emitido las documentaciones. No obstante, no supo precisar cómo personas extrañas a la institución pudieron saber que esos números no pertenecían a otras personas y que estaban bloqueados y eran inexistentes.

Señaló que el Departamento de Investigaciones se encuentra siguiendo el caso y que no se descarta la implicancia de un funcionario de la institución que haya podido facilitar la información sobre las numeraciones. Reconoció que los falsificadores pudieron designar esos números por “azar”.

Confirmó que las cédulas son completamente falsificadas, pero que las libretas de pasaportes presentadas por los brasileños son originales, expedidas por Identificaciones a María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero.

Según el jefe policial, los documentos fueron expedidos a las dos personas con todos los requerimientos y los requisitos legales. Sin embargo, una de las hojas, donde constan la firma, las huellas y la fotografía fue totalmente adulterada.

López también se desmarcó de la responsabilidad de que la Dirección General de Migraciones no cuente con el sistema AFIS para corroborar que los documentos presentados por connacionales y extranjeros, en la frontera, sean originales. Dijo que en este caso es la institución la que debe gestionar la licencia con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

Ronaldinho y su hermano están imputados por uso de documentos públicos de contenido falso. Ambos fueron detenidos este viernes y pasaron la noche en la Agrupación Especializada.

Entretanto, el empresario Wilmondes Sousa Lira, supuesto representante del ex futbolista, fue imputado por producción de documentos falsos, asociación criminal y uso de documentos falsos. Este viernes se decretó su prisión preventiva en la Penitenciaría de Tacumbú.

Asimismo, las paraguayas María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero, fueron imputadas por abuso de documentos de identidad y asociación criminal.