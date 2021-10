Sin embargo, consideró que las medidas se encuentran ajustadas a derecho, en razón de que se hallan cumplidos todos los presupuestos establecidos y teniendo en cuenta que la causa se encuentra en estado incipiente.

Por esa razón, el arresto domiciliario fue confirmado por los jueces Arnulfo Arias, Agustín Lovera Cañete y Arnaldo Fleitas, de la Cuarta Sala de la Capital.

El Juzgado Penal de Garantías, a cargo de la jueza Inés Galarza, había ordenado el arresto domiciliario y una fianza real de G. 100 millones para el procesado.

La investigación contra el abogado comenzó luego de una denuncia presentada por la víctima, quien manifestó que a través de perfiles falsos en las redes sociales la extorsionaban con fotos suyas.

La víctima trabajaba en el estudio jurídico del profesional e incluso fue acompañada por el abogado Lansac a realizar la denuncia.

La mujer indicó que había presentado problemas con su celular y que al recuperar los archivos los guardó en una computadora de la oficina, pero que tras enfermar de Covid-19 y no presentarse al estudio jurídico empezó a recibir las amenazas, mediante fotos que eran enviadas a sus amigas y familiares, bajo el pedido de que renuncie.

"Tengo el apoyo de mi familia, el año pasado pasé muy mal y si no fuera por ellos, quién sabe qué hubiese sido de mí. No tengas miedo, no se queden calladas", había expresado la mujer a Monumental 1080 AM.