Ante esa situación, la víctima habló con Monumental 1080 AM sobre todo lo que vivió por mucho tiempo, luego de que hayan utilizado sus fotografías para extorsionarla. Comentó que fueron tiempos muy difíciles para ella, ya que vivía en constante zozobra.

"Yo no sabía que era el doctor Diego Lansac (sospechoso del caso). Al principio les mandan una foto comprometedora a mis amigas desde un perfil desconocido”, comenzó diciendo.

Recordó que su celular tuvo algunos inconvenientes y que comenzó a recuperar sus archivos y los guardó en una computadora. "Son fotos viejas y se quedaron ahí. Luego tuve Covid y falté a la oficina un mes. Fue en ese momento donde comenzó la tortura", señaló.

Según su relato, nunca le solicitaron dinero, pero sí le pedían que renuncie a su trabajo. Todo se dio desde un perfil falso en Instagram. “Me decía que iba a estar feliz si renunciaba a mi trabajo”, expresó.

Posteriormente, mencionó que los mensajes incluso se extendieron a sus hermanas, amigas y a su ex novio. “Era una persona que me tenía rabia y odio. A mis amigas les mandó una foto comprometedora, era un perfil desconocido y sin seguidores”, dijo.

La joven, que no imaginó que se trataría del abogado Lansac, incluso fue con el profesional del Derecho a realizar la denuncia correspondiente. De acuerdo con su testimonio, el sospechoso le había comentado que ya tuvo casos similares y lograron llegar hasta el autor de este tipo de casos.

Ella ahora dice que se encuentra más tranquila con la contención sicológica y la de su familia e instó a no quedarse callada y a denunciar este tipo de casos. "Tengo el apoyo de mi familia, el año pasado pasé muy mal y si no fuera por ellos, quién sabe qué hubiese sido de mí. No tengas miedo, no se queden calladas", concluyó.

La investigación contra el abogado se inició luego de una denuncia presentada por la víctima, quien manifestó que el ahora detenido habría creado perfiles falsos en redes sociales para extorsionarla con fotografías íntimas y así lograr tener ciertas ventajas con la misma.

Lansac fue imputado por los presuntos hechos punibles de coacción, coacción grave y lesión de derecho a la comunicación y a la imagen. El Juzgado Penal de Garantías ordenó el arresto domiciliario y una fianza real de G. 100 millones.