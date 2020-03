Caso Ronaldinho: Toda la defensa de empresaria Dalia López renunció

El ex fiscal y ex viceministro de Política Criminal Hugo Volpe señaló a Monumental 1080 AM que toda la defensa renunció este viernes, debido a que aparentemente no se habría brindado toda la información en el caso, ya que también saltó una investigación por supuesta evasión y lavado de dinero contra la mujer.

Lea más: Empresaria que trajo a Ronaldinho es investigada por evasión fiscal y lavado de dinero

Asimismo, dijo que tampoco hubo un acuerdo con los honorarios profesionales y que por una cuestión ética más que nada decidieron dar un paso al costado. En la defensa lo acompañaba Guillermo Yaluff.

Embed Renunciaron los tres abogados de Dalia López porque la defendida les mintió y ocultó información.



️“No teníamos conocimiento de la posible evasión de impuesto y lavado de dinero, por eso decidimos dar un paso al costado"



#AM1080 #CasoRonaldinho pic.twitter.com/pyrQN5vUNg — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 6, 2020

Desde la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informaron que la empresaria es investigada desde hace seis meses por una presunta evasión fiscal a través de empresas vinculadas a ella, que rondaría los USD 10 millones en un principio.

La empresaria y ex esposa de un primo del diputado Freddy D'Ecclesiis tiene dos empresas a su nombre, pero habría ocho personerías jurídicas vinculadas en un esquema de negocio.

Entérese más: ¿Quiénes son los empresarios que trajeron a Ronaldinho a Paraguay?

Uno de los detenidos por el caso, el brasileño Wilmondes Sousa Lira, manifestó a través de su abogado que la mujer fue quien les facilitó y gestionó los documentos para el ingreso del país. Así también, remarcó que todos los documentos son correlativos y que existen mensajes de textos que ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La mujer hasta el momento no brindó declaraciones a la prensa y tampoco fue llamada a declarar ante el Ministerio Público. Entre tanto, el fiscal Federico Delfino otorgó el criterio de oportunidad para el ex astro del fútbol y su hermano, mientras que se ratificó en un pedido de prisión para Sousa Lira.

Le puede interesar: Fundación niega responsabilidad en producción de documentos falsos

Asimismo, dos mujeres, María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero, quienes serían dueñas de los pasaportes que fueron adulterados para el ingreso de Ronaldinho y su hermano, fueron imputadas y se pidió prisión domiciliaria para ambas.