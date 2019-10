Por este caso, Claudio Lovera, representante de la doctora María de Fátima Bastos Ausfeld -una de las procesadas- cuestionó que la imputación de la Fiscalía no tiene relevancia jurídica ni penal en cuanto a la acción por la cual se vincula a su cliente.

El abogado comentó que Bastos se encontraba a cargo de los otros dos médicos residentes imputados, pero que no se desempeñaba en el área de pediatría. Señaló que la médica no estaba encargada de la atención del pequeño pero sí ingresó a la sala para observarlo.

“El informe de la Superintendencia de Salud no concluye la violación de deberes por parte de mi cliente, sino valora una falta de empatía y yo como abogado no puedo valorar una falta de empatía como sinónimo de hecho punible”, explicó el letrado en comunicación con Monumental 1080 AM.

Lea más: Imputan a tres médicos del Migone por omisión de auxilio a Renato

Lovera mencionó que las presunciones de la Fiscalía no responden a una omisión de auxilio, ya que una cuestión criticable –falta de empatía- no supone un hecho penalizado.

“Deberíamos tener un poco más de cuidado porque se habla de una cuestión subjetiva que no concluye responsabilidad hacia mi cliente”, refirió.

El letrado reiteró que leyendo la imputación no se concluye en una causa precisa que vincule a su cliente.

Además de Bastos, se encuentran imputados José Manuel Ovando y Óscar Feliciano Cabrera Román. Todos ellos por omisión de auxilio, cuya expectativa de pena es de solo 1 año o multa.

Los tres médicos imputados deberán presentarse ante la jueza Penal de Garantías Lici Sánchez el próximo 24 de octubre desde las 8.00 horas. Los investigadores solicitaron las medidas alternativas a la prisión preventiva para los tres mencionados.

Nota relacionada: Caso Renato: Imputados son citados a audiencia de imposición de medidas

Según los antecedentes del caso el 20 de agosto Renato ingresó al sanatorio Migone a las 08.10 junto a su madre Macarena y Mirna López (niñera) para su atención médica a raíz de que presentaba cuadro febril y tos.

Pero, tras algunas supuestas complicaciones perdió la vida. Los padres del niño denunciaron falta de profesionalismo de médicos y de insumos básicos ante la Fiscalía.