Imputan a tres médicos del Migone por omisión de auxilio a Renato

Incluso un enfermero le comenta a los doctores que “está mal la criatura”, mientras los hoy encausados manipulaban sus teléfonos celulares.

Posteriormente en otra imágen del circuito cerrado del centro asistencial que había sido revelado por los familiares del infante se escucha decir a Talavera “señores, avísenle, está convulsionando” y se observa a los tres médicos permanecer en sus lugares.

LEVE. Sin embargo pese a ello, las fiscalas Sara Torres y Nathalia Silva decidieron imputar únicamente por omisión de auxilio a Bastos, Ovando y Cabrera y no así por homicidio culposo que tiene una pena mayor que es la de cinco años de prisión.

Las fiscalas no imputaron a la pediatra Laura Andrea Sena Figueredo, quien se encargó de la atención del pequeño e incluso fue la que ordenó el suministro de la medicación ondansetrón, que –según denunciaron los familiares– había ocasionado la alteración del paciente, palidez y cianosis peri bucal. Luego el niño presentó un paro cardiaco y finalmente se produjo su deceso. No obstante en el acta de imputación se resalta que si bien Sena llega con retraso al nosocomio Renato ya no habría mostrado mejoramiento desde la alteración repentina de su estado de salud.

Audiencia. Los tres médicos imputados deberán presentarse ante la jueza Penal de Garantías Lici Sánchez el próximo 24 de octubre desde las 8.00 horas. Las investigadores solicitaron las medidas alternativas a la prisión preventiva para los tres mencionados.

En cuanto la magistrada fijó para el 14 de abril el requerimiento conclusivo de la causa.

Según los antecedentes del caso el 20 de agosto Renato ingresó al sanatorio en cuestión a las 8.10 junto a su madre Macarena y Mirna López (niñera) para su atención médica en atención a que presentaba cuadro febril y tos. Pero, tras algunas supuestas complicaciones perdió la vida. Los padres del niño denunciaron falta de profesionalismo de médicos y de insumos básicos ante la Fiscalía.



“Es un gran paso”

Carmen Rojas, abuela de Renato, niño que falleció en el Sanatorio Migone, dijo que la imputación a tres médicos por parte de la Fiscalía es un gran paso. Sin embargo, aseguró que el sanatorio privado es el principal responsable de la muerte de su nieto. Por otro lado, lamentó que la Superintendencia de Salud haya emitido un informe “ambiguo” sobre las responsabilidades del centro asistencial.

Finalmente dijo que Renato es la víctima número 7 de casos que involucran al sanatorio privado.