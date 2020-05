Caso Juliette: Datos de teléfonos y del dron fueron borrados, dice abogado

Comentó que una de las informaciones que tienen es que los datos que se encontraban en el teléfono de Lilian María Zapata y Reiner Oberüber, madre y padrastro de la niña, fueron borrados por "gente muy entendida", porque solamente se pudieron rescatar algunos datos que también son importantes.

"Son indicios que luego nos llevan a concluir a algo", expresó en conversación con un medio local.

Refirió que también tienen información de que existe en la carpeta fiscal el trayecto del dron, con el cual el padrastro de Yuyu la había buscado tras su desaparición. Comentó que la información que manejan es que los datos del dron y del teléfono también estaban borrados, pero que se recuperaron en el rescate que se hizo de la información suprimida.

Explicó que el dron hizo un recorrido a las 3.40 y finalizó a las 3.53 del 15 de abril pasado, día en que desapareció Juliette, y un segundo vuelo se hizo ese mismo día a las 15.40 y finalizó a las 15.50 aproximadamente.

"El recorrido que hizo el dron, que está todo establecido y localizado por GPS, es muy parecido y ahí es donde yo me pregunto: si la criatura desaparece el día 15, según el relato de las personas que hoy están imputadas (madre y padrastro), ¿qué hace un dron volando ese día 15, pero a la madrugada, a las 3.40?, es una pregunta que me queda flotando. ¿Qué sentido tendría hacer volar un dron a esa hora de la madrugada?", expresó.

Tuma supone que pudo haber ocurrido algo el día 14 de abril y no el 15 como refirieron la madre y el padrastro a los investigadores.

Mencionó que ese recorrido del dron pudo haber sido para localizar un punto específico, para encontrar un lugar específico o para controlar algunos puntos específicos, sumado a la necesidad de cuál sería el motivo de borrar esos datos.

"¿Cuál sería el motivo de eliminar archivos de los celulares si no tenés nada que ocultar, y dónde está la notebook que tenía la pareja sentimental de la mamá de Juliette? Estamos analizando otras posibilidades, que la única manera de poder explayarnos es contar con la carpeta fiscal porque tenemos una teoría que todavía no la podemos hacer pública", refirió Tuma.

Mencionó que este miércoles se solicitó al Ministerio Público que se realicen algunas diligencias, como el examen sicológico para la madre y el padrastro, así como también pruebas de sangre para determinar si existe o no algún tipo de sustancia prohibida o de uso controlado en ambos.

Dijo que además se pidió realizar la prueba de sangre de la madre de Juliette a fin de comparar con la sangre hallada en la vivienda de Emboscada de donde desapareció la niña.

Así también, se solicita determinar las celdas de los celulares de ambas personas en los días 14, 15 y 16 de abril pasado para conocer si fueron o no desactivados.

Mesa de trabajo con voluntarios

Por otra parte, la abogada Graciela Noguera Ibáñez, otra de las representantes del papá de Juliette, dijo en conversación con Monumental 1080 AM que no tienen recursos económicos para realizar una investigación paralela al Ministerio Público; sin embargo, cuentan con voluntarios profesionales reconocidos en el área de la investigación con quienes ya se instaló una mesa de trabajo.

"Hoy siempre estamos con la premisa de colaborar con el Ministerio Público, veremos mañana", expresó.

Manifestó que esta situación ya es "angustiante" y que el caso es "sin precedentes". Dijo que se realiza el trabajo intenso y que las indicaciones precisas del padre de Juliette son las de ayudar en la búsqueda de la pequeña.

Aún no tienen copia de carpeta fiscal

Comentó que el lunes pasado solicitaron la intervención en la investigación y la copia de la carperta fiscal para tener acceso de todos los trabajos realizados para poder colaborar con las informaciones que ellos manejan.

Explicó que tienen un equipo interdisciplinario que conforma una mesa de trabajo, donde les dan sugerencias y recomendaciones, en el cual consideran necesario el estudio toxicológico a ambos detenidos en el caso.

Aseguró que reciben muchas informaciones y que no pueden accionar ni realizar intervenciones porque no tienen la carpeta fiscal y desconocen los trabajos ya realizados. Dijo que aún no pueden tener acceso a la carpeta fiscal, porque no tienen aceptada la intervención por parte de la Fiscalía.

La abogada refirió que este miércoles los fiscales del caso les enviaron un mensaje, a través de un familiar, diciéndoles que les contestarían en el transcurso de la jornada sobre la solicitud de acceder a la investigación y que están en la espera para ver qué acciones tomar.

Aseguró que aún desconocen qué diligencias faltan realizarse en la investigación, pero cuentan con informaciones muy valiosas para el caso y que desean colaborar con el Ministerio Público.

En el marco de la investigación, la madre y el padrastro de la niña fueron imputados por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono.

Pese a los intensos trabajos de búsqueda por parte de las autoridades, aún no hay rastros del paradero de Juliette.