Papá de Juliette dice que su otra hija le contó "un tema muy grave"

Comentó que la niña le cuenta poco, pero en sus relatos ya le manifestó bastantes cosas. Dijo que tiene que tenerle paciencia, de lo contrario se ofusca y ya no quiere hablar.

"Hay cosas que me llamaron la atención, como es un tema muy grave yo no puedo revelarlo así nomás en la prensa, necesita más investigación", expresó en conversación con un medio local.

Su ex esposa le llamó tras desaparición de Juliette

Stéphane Le Droumaguet manifestó que aquel 15 de abril, día en que desapareció Juliette de la vivienda de su padrastro Reiner Oberüber, de 56 años, ubicada en la ciudad de Emboscada, en el Departamento de Cordillera, su ex esposa lo llamó inmediatamente.

"Ella me llamó enseguida, recibí la llamada como una hora y algo después de la desaparición, yo no entendí bien porque la comunicación no era muy buena. He seguido toda la búsqueda de mi ex esposa y de mi otra hija, quien siempre estaba al lado de Lilian buscando, tengo todas las pruebas, videos, audios, es muy evidente que Lilian y Sharlot estaban buscando y buscando a Juliette", expresó.

Padrastro de Juliette no la buscaba

Refirió que tiene algunas sospechas de lo que pudo haber pasado con Juliette, pero desconoce quién es el responsable. Dijo estar seguro de que no se trató de un accidente y que su ex esposa es una víctima, que ella no sabe lo que pasó, que no tiene ninguna idea.

Comentó que su hija le contó que buscaban a Juliette con su madre y que había otras personas que no se dedicaban a la búsqueda de la pequeña.

Dijo que su hija le manifestó que el día de la desaparición ella estaba durmiendo y que la vio a la mañana temprano y después se fue de nuevo a dormir. Posteriormente, su madre le despertó para que le ayude a buscar y que no tenía tiempo ni para comer porque tenía que irse con su madre.

"Todo el día, toda la noche la buscaron, según mis informaciones. Lilian parece que no podía hacer lo que quería, ella necesitaba más ayuda y no tenía la posibilidad. Al final me di cuenta que no había muchas personas que buscaron a Juliette el primer día, parece que el amigo del señor Reiner, de vez en cuando, según la información de mi hija, estaba más detrás de su ordenador durante la búsqueda", expresó.

Dijo que, según la niña, Reiner parecía estar trabajando detrás de su ordenador durante las intensas búsquedas que realizaban ella y su madre.

Días antes madre de Juliette quería salir del lugar

El padre de Juliette aseguró que jamás conoció a Reiner Oberüber, que nunca lo ha visto. Comentó que su ex esposa Lilian María Zapata mantenía su independencia, tanto en su departamento como en Emboscada, y que cuando él se enteró que tenía una relación con otro hombre, le pidió que guarde su independencia y que él le apoyaría en su negocio.

Refirió que por la pandemia del coronavirus (Covid-19) ella estaba un poco estresada y su idea era que durante la cuarentena se quedaría en la campaña para que se puedan cuidar. Agregó que por esta razón la mujer preguntó a Reiner si podían quedarse por unas semanas en su vivienda.

Posteriormente, cinco a seis días antes de la desaparición, Lilian quería volver de nuevo a su departamento, el problema era que las dos niñas no querían abandonar el lugar para no despegarse de las dos cabras y al final les tenía que convencer a ellas, según su relato.

"Después de dos semanas más o menos, Lilian estaba un poco cansada de quedarse allá, porque no se sentía tan bien y necesitaba su independencia y vivir de nuevo en su departamento, esto lo supe como cinco a seis días antes de la desaparición de Yuyu", expresó.

Sospecha de un secuestro

El hombre dijo que su sospecha apunta a que Juliette está secuestrada y que fue llevada por alguien.

Sin embargo, aseguró que ante la pandemia del Covid-19 no sería muy fácil viajar y dijo "que si uno tiene la llave puede abrir todas las puertas que quiera".

Pidió que se haga justicia, que Juliette es una niña que no ha hecho nada, una criatura de amor. "Juliette es como un ángel para mí, no se puede dañar a una criatura así", expresó.

Aseguró que el caso no tiene nada que ver con él, porque es una persona muy humilde y que es difícil saber ahora mismo qué fue lo que sucedió.

"Lo que es grave es que una niña desapareció, espero que esté viva, su vida está en manos de esta gente todavía y hay que cuidar, lo importante es encontrarla viva, no estoy buscando culpables, no me importa, no quiero dañar a otra persona, lo que quiero es encontrar a mi hija, es lo más importante", aseguró.

Manifestó que tiene previsto volver a Paraguay para acompañar más de cerca la investigación del caso.

A Juliette le hacía bien estar con los animales

Contó que era muy buena terapia para Juliette tener contacto con los animales y por eso tenían como objetivo vivir en Paraguay, porque "tiene su lado salvaje" que no se encuentra en Europa.

"A ella le convenía bien y se entendía muy bien con los animales", expresó.

Comentó que en Suiza tienen como siete meses de frío y no le convenía a Juliette, porque ella siempre tenía frío y que cuando estaban de vacaciones en Paraguay notaron que su desarrollo estaba mucho mejor gracias al sol, al ambiente y a la naturaleza salvaje.

Lilian es una persona muy honesta, aseguró

Comentó que estaban por vivir todos juntos en Paraguay, con Lilian María Zapata, Juliette y su otra hija; sin embargo, tuvo que regresar a Suiza para poder trabajar y mantener a su familia y que cada mes les enviaba dinero para que vivan bien.

Aseguró que Lilian Zapata es una persona muy honesta y directa, y que lo llamó varias veces diciéndole que lo espera; sin embargo, él le respondía que no podía regresar a nuestro país porque necesitaba trabajar y tener más dinero.

Contó que hace como 10 años que estaban viviendo juntos, ocho a nueve años en Suiza y luego en Paraguay.

El hombre manifestó que un día, su esposa le dijo que quería divorciarse y él le pidió que no, pero luego aceptó y le manifestó que siempre le va a apoyar porque siempre será el padre de sus hijas.

"Yo no soy un hombre perfecto, pero siempre le iba a apoyar hasta que muera, ella me dijo que no podía más, que estaba cansada y yo respeté eso, porque no ha hecho las cosas a mi espalda, siempre me dijo las cosas en la cara, me dijo que no podía aguantar más lejos de casa, me dijo que había un señor que era muy amable con ella, muy simpático y que estaba enamorada", relató.

Mencionó que sufrió mucho porque estaba enamorado de su esposa, pero comprendió que ella necesitaba un hombre a su lado.

En el marco de la investigación tanto el padrastro como la madre de Juliette fueron imputados por el Ministerio Público por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono. Ambos se encuentran con prisión preventiva.

Pese a los intensos operativos de búsqueda y varias evidencias levantadas, aún se desconoce el paradero de la niña.