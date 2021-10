En los videos de circuito cerrado se observa al conductor cuando realizaba piruetas y luego huyendo de una patrullera de la Policía Nacional.

Lidio Castiñeira, jefe de la sede policial, explicó en conversación con NPY que "efectivamente en el video que hoy se estuvo dando a conocer, a través del cual es evidente que la persona no es que fue perseguida sin ningún fundamento".

Comentó que según los familiares, el joven volvía de su trabajo, se encontró con una mujer, luego hizo una vuelta en U para trasladarse a su casa y que la Policía sin motivo aparente le había perseguido y que "sin mediar palabras directamente se le disparó".

"Son acusaciones sumamente graves que nos preocupan como institución porque atrás del suboficial que estuvo involucrado tenemos toda una institución, otros miembros de la Policía que constantemente estamos siendo mancillados por esta mala difusión para nuestro criterio", expresó.

Circuito cerrado Limpio.mp4 Una cámara de circuito cerrado captó el momento en que el joven realizaba piruetas en una estación de servicios. Video: Gentileza.

Comentó que en el video se observa que el joven "no estaba llegando de su trabajo y haciendo una vuelta en U, para retornar a su domicilio, sino que estaba realizando cinco trompos en forma consecutiva en el predio de una estación de servicios que estaba con el horario de atención ya clausurado, pero una estación de servicio que trabaja en forma rutinaria", agregó.

Explicó que cuando el conductor del vehículo observa a la patrullera hace una maniobra y sale en contrasentido de la patrullera, pasando el carril contrario para dirigirse hacia la ciudad de Mariano Roque Alonso. Dijo que cuando ve que la patrullera lo sigue, ingresa de contramano por la ruta PY03 al predio de una estación de servicio que está colindante a la que está cerrada, en donde había dos playeros.

El comisario manifestó que el hombre atropella a alta velocidad por el medio de los expendedores de combustible, siendo perseguido por la patrullera, posteriormente ingresa de contramano en una calle donde estaba transitando una camioneta Toyota Hilux, donde el conductor intenta frenar pero aún así es impactado por el automóvil blanco, conducido por el señor Cords, lo cual hace que su vehículo quede con daños materiales.

Circuito cerrado 2.mp4 Una imagen de circuito cerrado captó el momento en que la patrullera perseguía al conductor. Video: Gentileza.

Siguió relatando que luego se desplaza unos metros más y la patrullera aprovechando el impacto que tuvo contra la camioneta, le cierra el paso, allí el conductor nuevamente intenta eludir al móvil policial, lo que hace que el conductor vuelva a desplazarse unos metros más adelante y vuelve a cerrarle el camino, quedando entre la patrullera y el cordón de la vereda, donde ya no pudo continuar.

"Este momento aprovecha el suboficial Yegros para descender de forma rauda intentando impedir que este señor siga en su afán de huir y que siga ocasionando más daños, ya que ha impactado contra un vehículo y estaba tratando de alejarse sin causa justificada. El personal sí desciende con escopeta", agregó.

Afirmó que lo único que se intentó fue detenerlo para verificar cuál era su estado a fin de realizar el procedimiento correspondiente y si ameritaba iba a ser trasladado a la Fiscalía.

Circuito cerrado 2.mp4 Otra cámara de circuito cerrado captó el momento en que el conductor del vehículo embistió contra una camioneta. Video: Gentileza.

El comisario dijo que el uniformado, como estaba munido de cartuchos no letales, estaba con la seguridad de que no le iba a privar de la vida a nadie y que como el conductor no detuvo su vehículo ni descendió del mismo, el uniformado intentó hacerlo descender a la fuerza, con su escopeta en mano, utilizando también para tratar de reducirlo.

"En ese momento el conductor del vehículo agarra el arma, intenta estironear de él y cuando eso se produce el suboficial intenta sacar del poder de él y es ahí cuando se acciona el arma y le produce la lesión en la mano. El disparo se produce con la mano del señor Cords tapando el tubo cañón del arma, toda la fuerza del perdigón de goma impacta de forma directa contra la mano, si él no hubiese agarrado el arma o no hubiese corrido no estaríamos ante esa situación", mencionó.

Alegó que lo policías solo estaban cumpliendo con su deber ya que en la zona se suelen realizar a menudo disturbios en la vía pública y que se investigan las circunstancias del hecho.