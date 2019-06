Caso de Arrom y Martí: "Yo vi los rastros de tortura", asegura Wagner

El ex senador liberal Luis Alberto Wagner sostiene que Juan Arrom y Anuncio Martí fueron secuestrados y torturados.

El ex parlamentario Luis Alberto Wagner aseguró este miércoles que pudo observar los "rastros de tortura" que registraba Juan Arrom, quien desapareció el 17 de enero del año 2002, junto a Anuncio Martí.

Ambos miembros del Partido Patria Libre, que es sindicado como el grupo que dio inicio a lo que hoy es el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fueron hallados el 30 de enero del mismo mes, en la ciudad de Villa Elisa.

Wagner habló sobre el tema en conversación con radio Monumental 1080 AM y refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estudió solo el expediente que le enviaron desde acá.

Dijo, entre otras cosas, que los torturadores pegan a las personas normalmente en zonas específicas para que no les causen la muerte. Asimismo, se preguntó la razón por la que el entonces ministro del Interior, Julio César Fanego, fue cambiado si es que Arrom y Martí no fueron secuestrados.

El plagio supuestamente se cometió para interrogarlos sobre el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi (ocurrido en noviembre de 2001), hecho por el que ambos están procesados y deben enfrentar juicio oral y público.

El ex senador señaló que en ese entonces se desempeñaba como diputado y que le avisaron de la aparición, razón por la cual se dirigió a la ciudad de Villa Elisa, donde supuestamente estaban cautivos Arrom y Martí.

Así también, admitió que conoce a Arrom y a su hermana, Cristina Arrom, desde hace mucho tiempo, pero que hasta ese día nunca había visto a Martí.

De la misma manera, contó que en la casa había una gran cantidad de tarjetas de telefonías, que se usan para cargar saldo, y que "si la Fiscalía quería podía haber investigado eso".

Finalmente, sostuvo que en el caso conocido como Curuguaty, en el que murieron 11 campesinos y seis policías, vio balas de grueso calibre, pero que las mismas fueron cambiadas en el informe por balas de escopeta, haciendo alusión a los informes finales del Ministerio Público.

Decisión de la Corte IDH

La Corte IDH declaró este martes que el Paraguay no es responsable de tortura ni secuestro contra Arrom y Martí. Ellos habían exigido al Estado USD 50 millones para cada uno como resarcimiento, más USD 23 millones para sus familias.

La determinación refiere que no existieron pruebas que demuestren que las presuntas víctimas hayan permanecido privadas de su libertad en manos del Estado, aunque no determina si Arrom y Martí fueron o no torturados o secuestrados.

Actualmente, los paraguayos viven en Brasil, con estatus de refugiados. Sin embargo, la próxima semana la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) del vecino país puede revocar la medida.

De ser así, el Gobierno puede buscar que sean extraditados y traídos a Paraguay, para someterlos a la Justicia en el caso de Bordón de Debernardi.