Fallo de la Corte IDH fue ideológico, asegura abogado de Arrom y Martí

“A mí no me van a decir que ninguno de los miembros de la Corte son de izquierda (…) La Comisión- Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- es diferente y lo que hicieron desde la Corte fue desde un sesgo ideológico definido”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.

Lea más: Histórico fallo de Corte IDH a favor del Estado en el caso Arrom-Martí

El defensor aseguró que la decisión que se tomó en el organismo internacional, se realizó de acuerdo a los vientos políticos y las influencias.

“Es una corriente que se ha instalado en Latinoamérica para perseguir a las personas que no tienen la misma línea de pensamiento político hegemónico que hay en esta parte del mundo. Aceptar la presencia neoliberal y arrasar con todas las instituciones fue el resultado”, consideró

Para el abogado Lisboa, en la Corte IDH los miembros son de derecha, mientras que en la CIDH existe una posición diferente, por eso dicho organismo concluyó que el Estado paraguayo es culpable de los actos de tortura y de la desaparición forzosa de Arrom y Martí.

Nota relacionada: Abogado dice que es un gran retroceso para los DDHH

Finalmente, el letrado insistió en que esta resolución representa un retroceso porque se habilita a que el Estado pueda torturar, matar o hacer desaparecer a las personas sin tener culpabilidad, salvo que utilicen uniformes oficiales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió, por unanimidad de sus siete miembros, que el Estado paraguayo no es responsable de los hechos vinculados con la desaparición forzada de personas y tortura denunciadas por Juan Arrom y Anuncio Martí, dirigentes del extinto partido Patria Libre.

Juan Arrom y Anuncio Martí tienen un juicio pendiente ante la Justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el año 2001. Días antes de que ese juicio llegue a su final, ambos lograron ir a Brasil en carácter de refugiados, donde se encuentran hace 17 años.