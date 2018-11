Casañas Levi lamenta "penosa reacción" de Nancy Ovelar

José Casañas Levi, director de Anticorrupción, estará a cargo de la investigación que salpica a Gorostiaga. Supuestamente, el marido de la viceministra estaría vinculado al consorcio que fiscaliza las obras del MEC, siendo además docente con siete rubros docentes.

Este procedimiento habría molestado a Nancy Ovelar, quien criticó la labor de Casañas Levi, haciendo mención de los supuestos hechos de planillerismo en el MEC. Según refirió, las denuncias de corrupción se desploman sin pruebas y, hasta la fecha, “no hay nada concreto”.

“Lamento que ese sea el discurso de la gente afectada. Es penoso que dentro de la misma institución se tome esa bandera, que fue tomada por los sectores afectados, para desacreditar”, respondió el director de Anticorrupción a las polémicas declaraciones de la subsecretaria del MEC.

En contacto con radio Monumental 1080 AM, dio a entender que Ovelar parece no estar interiorizada de las funciones que tiene a su cargo la Dirección Anticorrupción, alegando a la vez que se habla por desconocimiento.

“Nuestro trabajo es detectar posibles actos de corrupción, investigar lo que se pueda y poner a consideración de la máxima autoridad (Eduardo Petta)”, sostuvo Casañas Levi.

Con relación al caso específico que causó molestia a Ovelar, detalló que el objeto de la investigación es establecer si el docente cuenta con vínculos legales con el consorcio Ingser Gorostiaga XYZ.

De comprobarse, se estaría violando lo establecido en el artículo 40 de la ley 2051 de Contrataciones Públicas. En la norma se prohíbe a funcionarios públicos presentar propuestas en los procedimientos de contratación o contratar con los organismos, entidades y municipalidades.

“Empezamos a indagar cuál es el vínculo y ya tenemos alguna información de cuál era el tipo de actividad que realizaba el señor (Gorostiaga). Ahora, lo que hacemos es juntar más datos, a partir de ahí vamos a elevar un dictamen al ministro”, precisó.

El ex fiscal aclaró que la investigación no es una persecución en contra de Ovelar y que solo trata de cumplir con sus funciones al frente de la Dirección Anticorrupción del MEC.

“Ella (Nancy Ovelar) está muy molesta y, básicamente, no me dejó hablar. Utilizó términos que no valen la pena reproducir (…). Traté de decirle que no es ninguna persecución, es mi obligación investigar si algo afecta a la institución, o si no, no tendría sentido mi trabajo”, señaló.

Ante la reacción de Ovelar, indicó que no entrará en este tipo de juegos que desvían la atención de la investigación, dejando en claro que seguirá adelante con la pesquisa, afecte a quien afecte.

“Si voy a discutir con cada persona a quien se le está investigando, me voy a ocupar de eso y no voy a hacer mi trabajo”, remarcó, entretanto, a la 780 AM.