Cartistas se ofenden por dura crítica educativa de Celeste Amarilla 

La diputada liberal Celeste Amarilla criticó en sesiones anteriores que sus colegas colorados del sector cartista no puedan pronunciar bien las palabras y lamentó que dos legisladores se autocalificaron "perritas" del ex presidente Horacio Cartes.

Esos dichos enervaron los ánimos de los diputados de Honor Colorado, sobre todo de la legisladora Del Pilar Medina, quien directamente se dirigió hasta la banca de Amarilla para reprocharle. Eso derivó en incidentes y la sesión se suspendió.

Ante esa situación, el diputado Walter Harms hizo uso de palabra en la sesión ordinaria de este miércoles y dijo haberse sentido discriminado por las palabras de Celeste Amarilla, quien se burló de él por no poder pronunciar correctamente la palabra "cotidianeidad".

“Mi honestidad me obliga a refutar cuando una colega se burla de mi dificultad para pronunciar la palabra cotidianeidad. ¿Eso es un delito? ¿Debo ser juzgado y descalificado por una eminencia académica que se burla de los paraguayos por nuestra formación media y porque tenemos dificultades para hablar?”, se preguntó.

Nota relacionada: "Sí, yo soy perrito" de Horacio Cartes, afirma diputada Del Pilar Medina

Harms aseguró que él es producto de una educación deficiente. “Pido perdón a los maestros que me formaron porque a pesar de mi esfuerzo, la colega me desacreditó por no decir una palabra. Pasé a ser un ciudadano de segunda”, se victimizó.

“Ya decía platón que la democracia no es el gobierno de los mejores, sino de los más populares y mientras un pueblo nos apoye, el resto pierde importancia. Le aseguro a esa colega que en dignidad hasta empate le doy”, expresó.

Como respuesta, Celeste Amarilla le retrucó al legislador afirmando que reconoció que la educación en Paraguay es deficiente y que por eso no sabe hablar. “Nuestra educación es mediocre, le duela a quien le duela”, agregó.

Amarilla cuestionó que Harms busque victimizarse y resaltó que él mismo admitió que la educación del país es mala, gracias a las décadas de gestión deficiente del Partido Colorado.

“Lo que no acepto es que desde esta Cámara se normalice la mediocridad con el adjetivo del aichijáranga”, dijo.

La cartista Blanca Vargas de Caballero también respondió a Celeste Amarilla. La legisladora dijo que si habrá colegas sancionados por los incidentes de la sesión anterior, la diputada Amarilla debería ser expulsada de la Cámara de Diputados.

Asimismo, Vargas cuestionó que Celeste Amarilla critique a los maestros.

“Para los maestros, los alumnos son nuestros segundos hijos. Los docentes estamos por amor, porque si va a ser por el salario no nos dedicaríamos a la enseñanza”, dijo.

“Alzo mi voz de repudio a esta señora que solo tiene veneno y si nos considera cucarachas debe venir con su insecticida a esta Cámara. Seguro que en abril se acercará a ustedes para pedirle que sean delegados", refirió.

Amarilla cuestionó la forma en que se venían desarrollando las sesiones anteriores y lamentó la "normalización de la mediocridad" dentro del pleno de la Cámara de Diputados.