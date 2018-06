Cartes retira su renuncia del Congreso

"Veo con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril, por lo que retiro mi renuncia al cargo de presidente de la República", publicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Horacio Cartes lamentó la división interna en el Partido Colorado. "No pudimos llegar con una bancada unida al próximo periodo", afirmó.

Embed Veo con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril, por lo que retiro mi renuncia al cargo de Presidente de la República. Lamento que entre colorados no pudimos llegar con una bancada unida al próximo periodo. pic.twitter.com/mmImCvE7yd — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) 26 de junio de 2018

Lea más: No dan marcha atrás en juramento de Cartes: "Está dentro de los 45"

Al retirar su renuncia, el jefe de Estado culminará su mandato el próximo 15 de agosto y pasaría a ser senador vitalicio. Sin embargo, no se descarta que, una vez culminada su administración, intente ocupar su banca.

Un caso similar ocurrió con Nicanor Duarte Frutos en el 2008. El ex presidente de la República intentó jurar como senador, pero no logró hacerlo, al no tener los votos necesarios en la Cámara de Senadores.

El artículo 189 de la Constitución Nacional establece que los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el cuórum. Tendrán voz, pero no voto.

Nota relacionada: “Si se acepta la renuncia de Cartes, se concretaría la violación constitucional"

Ante la situación, Rodolfo Friedmann, ex gobernador de Guairá,podría jurar en reemplazo de Cartes en el Senado.

El mandatario perdió una oportunidad que su dimisión sea aceptada en el Congreso al no reunirse el cuórum necesario. Por el momento, queda frustrada la intención del mandatario de jurar como senador activo.

Horacio Cartes buscaba dejar la titularidad del Ejecutivo para poder jurar como senador activo el próximo 30 de junio.

La división dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se generó posturas a favor y en contra en el seno del movimiento Colorado Añetete.