Cartes ocupará su banca en el Senado, afirma Monges

El senador Juan Darío Monges dijo que los planes de Cartes de asumir su banca no fueron abortados.

Los dichos del mandatario hicieron creer que esta parte de la historia llegó a su desenlace; no obstante, este jueves, el líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Juan Darío Monges, anunció que el próximo 16 de agosto, un día después de la transmisión de mando, Cartes dará inicio a su carrera legislativa.

Embed El senador colorado, Juan Darío Monges, aseguró que el Pdte. de la República, Horacio Cartes, intentará ocupar una banca en el Senado desde el 16 de agosto >> https://t.co/UDtxw1joFW #TelefuturoPy #MeridianoPy pic.twitter.com/mcvsEs4vHk — Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) 9 de agosto de 2018

“Existe un procedimiento correspondiente que está supeditado a la cuestión administrativa. Podemos coincidir que el impedimento que hoy tiene el presidente de la República es el ejercicio de la Presidencia de la República y él cesa en sus funciones a partir del 16 de agosto”, explicó el parlamentario.

Una vez que acabe la incompatibilidad de desempeñar dos cargos públicos al mismo tiempo, Cartes podrá, según Monges, jurar como senador activo.

“A él le corresponde una banca en el Senado y tiene que venir a ocupar”, sentenció Juan Darío Monges.

El pasado 24 de julio, durante la inauguración de una sala de Robótica y Mecatrónica en Encarnación, el presidente Horacio Cartes dio a entender que, por dignidad, desistía de sus intenciones de ser legislador.

"A mí me encantaría ya no ser senador (activo), porque la dignidad tiene un límite y yo, por lo menos, en nombre de mi finado padre y mis hijos, no estoy dispuesto a mancillarme con la Desirée Masi (senadora), con quien nuestro (Colorado) Añetete prefirió hacer acuerdos antes que con ustedes (Honor Colorado)", se quejó.

La candidatura de Horacio Cartes fue habilitada mediante un cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a que la Constitución Nacional establece que los ex presidentes serán senadores vitalicios y están inhabilitados para ser senadores activos.

Fue así que el pasado 22 de abril Cartes resultó electo en las elecciones generales y proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

No obstante, el impedimento constitucional fue el argumento esgrimido por legisladores de los partidos de oposición y colorados disidentes para impedir su juramento el 30 de junio. En su lugar ingresó Rodolfo Friedmann.