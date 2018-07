Horacio Cartes ya no quiere ser senador: "La dignidad tiene un límite"

“A mí me encantaría ya no ser senador (activo), porque la dignidad tiene un límite y yo por lo menos, en nombre de mi finado padre y mis hijos, no estoy dispuesto a mancillarme con la Desirée Masi (senadora), con quien nuestro (Colorado) Añetete prefirió hacer acuerdos antes que con ustedes (Honor Colorado)”, expresó Cartes.

Previamente, Cartes había señalado que una gran cantidad de personas acudieron al acto y adelantó que no se trata de una despedida “ya que no se irá a ningún lado”. Asimismo, informó que seguirá trabajando por el Partido Colorado de cara a las elecciones municipales del año 2020.

“Es bueno que la vida nos ponga pruebas, en las grandes adversidades comienzan a construirse las grandes obras (…) y si no me dejan jurar, doy gracias a Dios, porque es ahí donde no tengo cargos y ahí quiero ponerme a prueba de qué soy capaz de hacer”, remarcó.

Habló además de la división del Partido Colorado y advirtió que el grupo que está unido es el grupo “anti-enmienda”, que estuvo integrado por partidos de la oposición y el movimiento Colorado Añetete.

“¿Vamos a juntarnos con los que quemaron el Congreso para que yo pueda jurar? No señores, prefiero salir a pelear", indicó.

El presidente de la República hace referencia a los movimientos y partidos políticos que se opusieron a la enmienda constitucional para la reelección presidencial, impulsada en el año 2017 por su movimiento Honor Colorado, el Frente Guasu y el sector llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), además de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace).

El intento de enmienda terminó con una manifestación masiva y la posterior quema de una parte del Congreso Nacional, además de la muerte del joven Rodrigo Quintana, en la madrugada del 1 de abril, luego de la intrusión de efectivos policiales a la sede del PLRA.

En otro momento de su discurso, Cartes reflexionó sobre la situación que se hubiese tenido si Santiago Peña, ex precandidato a la Presidencia, hubiese ganado las elecciones internas. “¿Ustedes creen que (Colorado Añetete) nos ibana acompañar?”, se preguntó.

El jefe de Estado sostuvo que la política es como el libro de pases del fútbol, en el que algunos se van y otros vuelven. Aseveró que los que vuelven serán recibidos "con el corazón de madre”, pero en los últimos lugares de la fila.

En cuanto al caso del ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, como senador activo de la Nación, consideró que el movimiento de Mario Abdo lo llevó a sus filas "para cagarle" a él, ya que si Nicanor no juraba como senador activo, sentaría el precedente para cuando Cartes intente jurar como parlamentario para este periodo.

