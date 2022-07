Cartes es el tercer ex presidente declarado corrupto por EEUU

El ex presidente paraguayo, Horacio Manuel Cartes Jara, es el tercer ex mandatario de Centroamérica en ingresar a la lista de los significativamente corruptos de los Estados Unidos.

La denominación de significativamente corrupto trae consigo que los familiares directos del ex mandatario no puedan gestionar ni acceder a la visa, entre los cuales el Departamento de Estado decidió aplicar la medida a sus hijos Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes. No obstante, no tiene ningún efecto sobre los bienes del ex titular del Poder Ejecutivo, ni resulta en la imposición de sanciones financieras.

En la lista de ex presidentes significativamente corruptos se encuentran también Abdala Bucaram, de Ecuador, sancionada en marzo por el gobierno americano y acusado por uso indebido de fondos públicos, aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos.

Asimismo, se encuentra el ex presidente de Honduras, Orlando Hernández, quien fue recientemente extraditado a los Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y se menciona que su campaña fue financiada con dinero ilícito.

La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como Lista Engel, fue aprobada en 2020 y tiene como objetivo sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.

Estados Unidos señaló que Horacio Cartes utilizó la Presidencia del Paraguay para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio, Dario Messer.

“La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los EEUU”, mencionó el embajador durante el anuncio.

En la lista se encuentran jueces y fiscales también, que suman un total de 60 vetados por los Estados Unidos, entre los que destacan también Consuelo Porras de Guatemala y Yubelca del Carmen Pérez Alvarado de Nicaragua, ambas fiscales generales.

El ex fiscal general paraguayo Javier Díaz Verón también se encuentra en la lista, además del diputado Ulises Quintana y el fallecido ex senador Óscar González Daher. Apenas durante el 2021, casi 90 personas en todo el mundo fueron designadas.