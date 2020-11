Carlos Pereira confirma que asumirá como nuevo ministro del MUVH

"El presidente de la República (Mario Abdo Benítez) me ofreció el cargo y acepté", informó este lunes Carlos Pereira en comunicación con Monumental 1080 AM. El mismo dejará la Secretaría Técnica de Planificación para asumir como titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)

Pereira mencionó la vivienda representa un prioridad para el Gobierno, por lo que Abdo Benítez "pidió que se aceleren los tiempos e inmediatamente pueda ingresar al ministerio".

En otro momento, dijo que desconoce los motivos que impulsaron al jefe de Estado a ofrecerle el cargo, que quedó vacante tras la renuncia de Dany Durand.

"Del porqué me pidió, no tengo mucha información, lo que si me pidió es que tratemos de acelerar los tiempos e inmediatamente entrar al ministerio, para poder seguir reencausando toda la actividad normal", indicó Pereira quien se encuentra en Palacio de Gobierno.

En otro momento, consideró que su cargo en la Secretaría Técnica le permitió conocer todos los departamento del país y sus diferentes necesidades.

"Estando en la Secretaría Técnica de Planificación, me permitió conocer los 17 Departamentos y sus necesidades", prosiguió.

.