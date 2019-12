Candidato a concejal de Ciudad del Este recibe amenazas de muerte

Lea más: Miguel Prieto apunta a su reelección en CDE y realizará dos pedidos a Mario Abdo

Los desconocidos rompieron los parabrisas delantero y trasero de la camioneta de la marca Jeep, tipo Grand Cherokee, en horas de la madrugada, además de dejar una nota con la amenaza de "ANR manda, la próxima tus hijas, estás muerto".

No obstante, no se llevaron ningún objeto de valor del vehículo. El hecho fue comunicado a la fiscala de turno Vanesa Candia.

El candidato señaló que al despertarse se encontró con lo ocurrido y que ya presentó su denuncia para llegar a los desconocidos.

En ese sentido, dijo que muchos comercios cuentan con cámaras y que no muchas personas pasan por el lugar.

Asimismo, refirió que no cree que desde la Asociación Nacional Republicana (ANR) o personas del Partido Colorado hagan algo así y otra vez lo firmen."Pero yo no le estoy acusando a nadie, sé que tenemos varios roces a nivel de redes sociales, pero son de tinte político, no tengo problemas de carácter personal", afirmó.

Entretanto, indicó que son entre tres a cuatro los candidatos confirmados del movimiento de Miguel Prieto, quien de forma independiente logró vencer al Partido Colorado, que conservó la intendencia por más de 50 años.

De la misma manera, mencionó que cree que los amedrentamientos son para que retroceda en sus intenciones de ser concejal, pero sostuvo que no le debe a nadie, ni a la Justicia, y que no va a dar ningún paso atrás.

Las elecciones municipales están previstas para el año 2020, por lo que los movimientos y partidos políticos ya empiezan a elegir a sus candidatos.

En Ciudad del Este, el actual intendente apunta a la reelección, luego de haber tomado la conducción de la Comuna en el 2018, tras la destitución de Sandra McLeod de Zacarías.