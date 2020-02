Camilo Soares plantea un recurso para posponer otra vez su juicio

El juicio oral a Camilo Soares y Alfredo Guachiré, ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la SEN, debe realizarse este jueves 20 de febrero a las 13.30, ante el tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Cándida Fleitas. La audiencia podría suspenderse por un nuevo recurso dilatorio presentado por el dirigente del P-Mas.

El pasado 13 de febrero, el abogado Álvaro Arias renunció a la defensa de Soares, a pedido de este último. “Renuncié porque el mismo Camilo me pidió. Me dijo que decida si le defiendo a él o a Rocío Casco”, contó el propio Arias a la prensa. A raíz de esto, el tribunal intimó al político de izquierda a que nombrara otro representante legal.

Lea más: A pedido de Camilo Soares, renuncia su abogado a días del juicio oral

El periodista de Última Hora Raúl Ramírez informó que este miércoles el que fuera ministro del gobierno de Fernando Lugo planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la resolución que fijó la fecha el juicio. De no resolverse la reposición y la eventual apelación posterior, la audiencia oral y pública se suspendería por segunda vez.

Nota relacionada: Camilo Soares sostiene que Ferreiro estaba en conocimiento de recaudación paralela

Soares y Guachiré están procesados por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos desde abril de 2010, cuando el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio los imputó por una supuesta sobrefacturación en la compra de alimentos en general y coquitos, para distintos departamentos declarados en emergencia. La acusación fiscal señala que ambos procesados son responsables de un perjuicio patrimonial al Estado de G. 1.224.976.100 en un caso que recibió el mote de "coquitos de oro".

Recientemente, los dos acusados en esta causa tuvieron un rol importante en el escándalo que motivo la renuncia de Mario Ferreiro como intendente de Asunción y su posterior imputación.

Soares y Guachiré denunciaron ante la Fiscalía la existencia de un presunto esquema de recaudación paralela en la Comuna capitalina durante la gestión de Ferreiro. Tras la denuncia, la Fiscalía imputó al ahora ex jefe comunal y sus principales colaboradores, entre ellos la ex diputada y ex aliada política de Soares en el P-Mas, Rocío Casco.