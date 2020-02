A pedido de Camilo Soares, renuncia su abogado a días del juicio oral

El abogado Álvaro Arias renunció a la defensa del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, con lo que pidió al juzgado que se le intimara para nombrar un nuevo defensor.

La renuncia se produce a días del juzgamiento público, ya que los magistrados Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Cándida Fleitas fijaron el juicio oral para el próximo 20 de febrero, a las 13.30. “Renuncié porque el mismo Camilo me pidió. Me dijo que decida si le defiendo a él o a Rocío Casco”, dijo el abogado Álvaro Arias, para justificar el motivo de su renuncia poco antes del juicio oral. El profesional presentó su renuncia al mandato ante el presidente del Tribunal de Sentencia, presidido por el magistrado Zárate. Asimismo, requirió que se le comunicara a Camilo Soares sobre su renuncia, de modo a que nombrara otro abogado defensor, de conformidad con las leyes. Según Arias, entiende que su ex representado ya fue intimado por el Tribunal para nombrar otro abogado de su confianza, caso contrario, se le nombrará un defensor público. EL JUICIO. Esta semana, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, había desestimado el recurso de la defensa de Soares, con lo que dejó la vía libre para que se realizara el juicio oral. Hay que recordar que además de Camilo Soares, debe ser enjuiciado Alfredo Guachiré, ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la SEN. Luego de recibir el expediente, el Tribunal de Sentencia fijó de nuevo el juicio oral para el próximo 20 de febrero, a las 13.30, en el Palacio de Justicia. No obstante, con la renuncia del defensor de Soares, la nueva defensa podría solicitar plazo para preparar la estrategia del juicio oral, lo que podría retrasar el inicio del juzgamiento público. En el caso, ambos están acusados por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El entonces fiscal Arnaldo Giuzzio, actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, le había imputado en abril del 2010 por los citados delitos, ya que entendió que hubo una supuesta sobrefacturación en la compra de alimentos en general y coquitos, para varios departamentos declarados en emergencia. Después, fue la entonces fiscala Rocío Vallejo, ahora diputada por Patria Querida, quien acusó a Soares y Guachiré de la supuesta sobrefacturación, de falsificación de facturas de viáticos, entre otras cosas. La causa podría prescribir en abril de este año, porque transcurrió el doble del plazo de la pena. El caso estuvo varios años en la Sala Constitucional de la Corte por una acción de inconstitucionalidad, que resolvió en el 2019.



Denunciante en caso de la Municipalidad de Asunción

El ex ministro Camilo Soares había denunciado el intento de coacción y también supuestos cobros indebidos que derivaron en la imputación a varias personas, entre ellas a la ex diputada Rocío Casco y el mismo ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro.

En este caso, el abogado Álvaro Arias tomó la defensa de la ex diputada Casco, con lo que, en el de la Secretaría de Emergencia Nacional defendía a Soares, que era el denunciante en el caso de la Municipalidad, donde defendía a Casco.

Con ello, Soares le solicitó que definiera a quién iba a defender, con lo que finalmente Arias eligió renunciar a la defensa del ex ministro, próximo a un juicio oral.