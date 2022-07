Caja paralela: Fijan juicio contra el ex intendente Mario Ferreiro

El Tribunal de Sentencia estará conformado por las juezas Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Elsa García.

La fiscala Stella Mary Cano presentó acusación contra Ferreiro por coacción y coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias, en el marco de una presunta caja paralela en la Municipalidad de Asunción durante su mandato, que habría percibido de manera indebida G. 1.611.710.511 de la firma Ocho A SA.

En ese sentido, tres de los acusados –el ex intendente Ferreiro, la ex diputada Rocío Casco y Aureliano Servín, ex funcionario municipal– habrían buscado al comunicador Alfredo Guachiré para pedirle información incriminatoria de Camilo Soares, ex presidente del Partido P-mas, quien sabía de las irregularidades en la Comuna.

Tras darse a conocer el escándalo en la Municipalidad de Asunción por la información divulgada y el inicio de la investigación, el ex intendente Mario Ferreiro terminó renunciando al cargo.

La sospecha del Ministerio Público es que el ex intendente consentía la tramitación irregular de pago a proveedores, a través del grupo “Asado de fin de semana” en Telegram, conformado por Fernando Ferreiro, Roberto Ferreiro, Víctor Ocampos y Marcelo Mancuello, específicamente en lo relacionado con el pago de la empresa Ocho A SA.

El pago correspondería a la ejecución del contrato de servicio de señalización horizontal y vertical de varias calles de Asunción, en cuyo marco se habría realizado el desembolso de G. 1.611.710.511 sin haberse prestado el servicio.

También fue acusado Aureliano Servín, por tráfico de influencias, coacción y coacción grave, y, por los mismos hechos, la ex diputada Rocío Casco.

Los sobrinos del ex intendente, Roberto, Fernando y Mauricio Ferreiro, fueron acusados solo por tráfico de influencias.

En tanto que en último momento Guachiré pasó a formar parte de la querella en el caso contra el ex intendente de Asunción y los demás ex funcionarios.