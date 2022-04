Cecilia Ojeda, la madre de la niña de 6 años, señaló a un medio local que a la medianoche estaban descansando y en la zona no había energía eléctrica.

"Mi hija estaba a mi lado, y luego se cambió hacia mi pie, y ahí ocurrió la caída del rayo. Mis dos hijos lloraban asustados pero ella no, ni se movía, entonces la movimos, incluso pensamos que ya había muerto. Estaba totalmente dura y morada, tenía la lengua mordida, se quemó hasta el cabello, me asusté mucho porque es la primera vez que me ocurre una situación como esta", señaló la preocupada y asustada madre.

Asimismo dijo que el rayo cayó sobre la casa y afectó la madera de la cama donde la niña dormía, lo que le produjo el fuerte golpe y le quemó incluso todo el pelo. Los demás miembros de la familia resultaron ilesos.

"Corrimos bajo la lluvia a la casa de mi padre, que está un poco alejada de mi casa, porque yo no tengo vehículo ni celular, él nos prestó la moto y llegamos al hospital", relató la madre.

La niña fue atendida en el sector pediátrico del Hospital Distrital de Coronel Bogado, donde le realizaron todos los estudios que este centro asistencial cuenta, pero hay otros que solamente se llevan a cabo en el sector privado.

Sin embargo, la familia no cuenta con recursos económicos para solventar estos gastos, por lo que apela a la solidaridad de la población bogadense.

"Ahora nos piden estudios y nosotros no tenemos dinero para mandar hacer; es para conocer las consecuencias que le produjo el fuerte golpe que recibió y le quemó. Gracias a Dios, ella ya está un poco mejor, ya nos habla nuevamente, pero necesitamos la ayuda de la gente", dijo Ojeda.

Las personas de buena voluntad pueden llamar al (0986) 353-022 y así colaborar con esta familia. También pueden acercarse hasta el Hospital de Coronel Bogado para contactar con los padres de la niña.

La fuerte tormenta en Coronel Bogado destechó también varias viviendas, derribó varios árboles y dejó a la comunidad sin energía eléctrica por varias horas.