Buzarquis cree que pedido de expulsión es una venganza de HC

Para este jueves, el titular del Congreso, Silvio Ovelar, convocó a una sesión extraordinaria para dar curso al pedido de tratamiento del tema. Sin embargo, los cartistas querrían postergar el estudio del proyecto.

Salyn Buzarquis ironizó con esta situación. Señaló que esta sería la primera vez en que un acusado pide que se trate con celeridad su pérdida de investidura, pero los proponentes no.

Para el senador efrainista, en su caso no existe ninguna causal para que se le retire la investidura, como lo establece la Constitución Nacional.

“Yo un sobreseimiento definitivo, no hay una condena. No soy incompatible, no hay uso indebido de influencias”, aseguró.

Por otro lado, el senador dijo que, cuando fue sometido al proceso por el cual se le cuestiona, él ni siquiera era candidato a un cargo público.

“Estoy seguro que en mi caso no se cumplen ninguno de los requisitos. El grupo Cartes – Messer, es el grupo que está en esto y es la venganza por el caso de Víctor Bogado. A ellos les duele porque le sacaron a él. Deberían admitir que están pichados”, aseguró.

La nota impulsada por el sector de Honor Colorado refiere que el senador liberal fue procesado por lesión de confianza por hechos cometidos cuando estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

También hace referencia a que es supuesto autor confeso de un delito, ya que el senador Buzarquis admitió haber falsificado un reposo médico para zafar del juicio oral.