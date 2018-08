Buses no ingresan a la Terminal como protesta por su mal estado

Freddy Kroll, presidente de la Asociación de Transportadores del Interior del país, remarcó que el servicio no se verá afectado. La protesta inició a las 6.00 de este jueves y no tienen horario de culminación.

El titular del gremio indicó que tomaron la decisión de manifestarse ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la Terminal y la Municipalidad de Asunción ante los reclamos de mejoras del recinto.

También lamentó que nadie se ocupó de reparar los daños en el sitio tras el incendio que se registró en marzo del año pasado.

"Hoy iniciamos una medida de fuerza por el mal estado en que se encuentra la Terminal de Asunción”, acotó en contacto con Radio Monumental 1080 AM.

Reclamó además que desde hace unos ocho meses que intentan conversar con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, para hacerle llegar sus reclamos.

"No vamos a suspender el servicio, solo que todas las unidades van a operar sobre la avenida República Argentina, no vamos a entrar a la terminal", reiteró.

Kroll adelanto que no descarta seguir con las manifestaciones si no obtienen respuestas a sus reclamos.

PMT en la zona

Blas Sosa, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), manifestó que se encuentran en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus con el fin de evitar congestionamiento en el tráfico. Esto, atendiendo que la avenida República Argentina es muy transitada en hora pico.

“Estamos manejado la situación porque no se trata de un bloqueo sino más bien ellos operarán fuera de la Terminal. Hasta ahora el tráfico es normal, no hay ningún motivo para hacer desvíos”, dijo en a la 780 AM.

En caso de congestionamiento vehicular, Sosa recomendó a los conductores que opten por utilizar la avenida La Victoria.