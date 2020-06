A los ojos de estudiantes y docentes, la dinámica virtual implementada por el Ministerio de Educación y Ciencias ( MEC ) no es el camino a seguir para hacer de frente al desafío Covid-19 en el área educativa.

La ex ministra de Educación Marta Lafuente, en la misma línea, coincidió en que la brecha se vuelve aún más amplia para aquellos sectores que ya venían con problemas cuando la educación era con lápiz y papel.

En ese sentido, expresó a radio Monumental 1080 AM que la responsabilidad respecto a lo digital no puede centrarse únicamente en el MEC, apuntando así al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) como segundo actor.

“Hay mucha gente que no tiene la conectividad y es uno de los grandes problemas que hay, que no es un problema que el Ministerio deba resolver solo, es un problema del Estado paraguayo (...). Yo me pregunto: ¿Qué hace el Mitic con los recursos para la conectividad?”, cuestionó.

Sobre el punto, refirió que la agenda más importante debe ser educación y mostró su desacuerdo con “ensayar una solución que tenga como consecuencia la exclusión”.

“Para el que no tiene competencia, competitividad y autonomía para organizar su día y aprender solo, esta solución puede significar un problema”, dijo refiriéndose especialmente al nivel inicial dependiente exclusivamente de los padres.

Lafuente agregó, además, que “no puede haber una solución pertinente con una sola medida de estas características”, en alusión a las clases virtuales.

“A mí me preocupa, fundamentalmente, montar un programa sobre una brecha muy grande”, puntualizó al tiempo de hacer especial énfasis en que la educación es un derecho habilitante.

En abril pasado, el MEC anunció la suspensión de las clases presenciales durante todo el año por recomendación del Ministerio de Salud Pública.

Los estudiantes fueron los primeros afectados por las medidas sanitarias para frenar el avance del Covid-19.

Ante este escenario, la cartera educativa planteó el uso de una plataforma digital donada por la empresa de tecnología Microsoft para que las clases puedan seguir.

Esta opción es observada con preocupación tanto por estudiantes como por gremios docentes, que solicitaron al ministro Eduardo Petta la implementación de un plan de emergencia más eficaz.