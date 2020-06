BNF alerta sobre estafas en ofrecimiento de préstamos

El Banco Nacional de Fomento (BNF) aclara que no realiza ningún ofrecimiento de préstamos por las redes sociales.

Algunos de los mensajes que circulan en las redes sociales refieren: "Promo BNF, si tenés Informconf te damos hasta G. 4 millones y sin Informconf hasta G. 7 millones", "Crédito en el día, promo BNF, solicitá online sin salir de tu casa, toleramos Informconf".

Carlos Florentín, presidente del Banco Nacional de Fomento, aclaró que este tipo de mensajes no tienen ningún grado de veracidad y en los cuales el banco no tiene ningún tipo de participación.

"Hay personas inescrupulosas que están queriendo aprovechar el momento, en muchos casos ponen logos desactualizados con viejos colores, donde relacionan al Banco Nacional de Fomento. Nosotros estamos haciendo un seguimiento a estos mensajes y vamos a hacer las denuncias correspondientes en nuestro departamento del área Anticorrupción", explicó a un medio local.

Manifestó que, aparte de ser falsos, el banco no ofrece servicios por esas vías, ni tampoco dicen que no hace falta que no tenga Informconf, porque tienen los canales habilitados para el efecto.

"Ellos dicen que tienen contacto en el BNF, que le entreguen las documentaciones que ellos van a presentar, que les va a salir más rápido el crédito, a veces le sacan una comisión por presentar supuestamente la carpeta, hay personas que hasta muestran que están entrando al banco, estamos filmando y haciendo seguimiento a estos gestores", explicó.

Aseguró que solamente están engañando a las personas a quienes cobran y luego los ciudadanos van a averiguar en la entidad y nunca se presentó su carpeta para el pedido del préstamo.

Dijo que la semana que viene harán una campaña fuerte sobre este tema y reiteró que el BNF no tiene gestores y mucho menos envía este tipo de mensajes.

"Esta gente sabe muchísimo de créditos, a veces saben más que nosotros de créditos, saben cómo llegar a las personas, saben hasta qué pedirles y qué no. Realmente no son cualquier persona, o son preparadas o alguien les está asesorando para el contenido del mensaje y lo que se necesita", explicó.

Carlos Florentín manifestó que si la persona desea obtener un préstamo y es asalariada del sector público puede presentar su solicitud llenando un formulario, y luego debe enviar un correo electrónico anexando su fotocopia de cédula.

Luego, desde el BNF en el área de Consumo se realiza el análisis y la persona iría al lugar solamente al momento en que se le confirme el préstamo.

En caso de recibir algún tipo de mensajes sobre el ofrecimiento del préstamo, se debe realizar la denuncia a la Policía Nacional.