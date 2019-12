Blas Llano critica a Mario Abdo por "propuestas parches"

Para Llano, se deben analizar las políticas públicas que aplica el Gobierno, principalmente en el aspecto social, de cara a evitar un estallido social.

“Uno debe tener un modelo de un país y para ello debemos saber cuáles son los problemas. Tenemos varias propuestas, pero hay que llevarlas a la práctica. Venimos desde hace años con el asistencialismo, que no soluciona los problemas. El concepto se debe cambiar”, dijo.

Lea además: Llano critica a obispo Valenzuela por generalizar a la clase política

El titular del Congreso puso en duda de que la entrega de carretillas dé soluciones integrales a los problemas sociales. “Debemos avanzar en políticas a mediano y largo plazo”, aseveró.

“Si el Gobierno entiende que su objetivo principal no debe ser querer terminar los cinco años, debería empezar a llevar a cabo programas que empiecen a dibujar el modelo de país que todos queremos. Hasta ahora no vi una propuesta a mediano y largo plazo. Solamente políticas cortoplacistas y las políticas cortoplacistas son políticas parches y con eso no nos vamos a ningún lado”, cuestionó.

Blas Llano dijo que la radiografía del país “la tenemos toda”, pero se debe empezar a actuar al respecto. El titular del Congreso consideró que en el país existen personas con capacidad de dar soluciones integrales a los problemas que aquejan a la sociedad.