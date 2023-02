Beba abandonada en San Antonio recibe el alta médica

"La niña no sufrió una infección, no tiene anemia y está fuera de riesgo. Hoy le vamos a dar el alta. Estamos esperando la presencia de la defensora con la familia acogedora", detalló en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Lezcano explicó que el periodo posnatal dice mucho respecto a cómo fueron los primeros minutos de la recién nacida.

Dra. Gilda Lezcano, jefa de Neonatología del Hospital de Ñemby.#AM1080 pic.twitter.com/r5Sgg6xMiU — Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 28, 2023

“Le ataron el cordón umbilical y por eso no hubo un sangrado. Le limpiaron para posterior ser trasladada a otro lugar", comentó e indicó que la beba llegó al hospital regulando temperatura y con características normales.

Ahora la pequeña solo deberá acudir para sus controles correspondientes.

La recién nacida fue abandonada en un terreno baldío y fue un trabajador que se hallaba en la zona quien la encontró envuelta con una manta.

Algunas horas después, la abuela materna se presentó ante el Ministerio Público. En imágenes de circuitos cerrados se la ve caminando con su hija en las cercanías del lugar en donde fue abandonada la pequeña.

La abuela fue imputada por intento de homicidio, abandono y violación al deber del cuidado. También se pidió su prisión preventiva.

De acuerdo con la Fiscalía, la abuela consintió el hecho de abandonar a la pequeña. La adolescente mencionó que tiene una pareja, que es su compañero de colegio, de la misma edad.

Las identidades de la madre y de su hija adolescente se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.