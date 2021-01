La comparecencia de Villamayor sería a los efectos de que explique su participación en las negociaciones con la empresa petrolera de Venezuela.

“La presente (nota) deviene de la imperiosa necesidad de conocer sobre la existencia de un acuerdo referente a la deuda existente con la petrolera y la participación de los funcionarios paraguayos involucrados en los mismos”, señala el documento remitido por los senadores de Hagamos.

Este lunes, un nuevo escándalo salpicó a la administración de Mario Abdo Benítez con la investigación del Washington Post sobre llamativos acuerdos negociados en distintos países por representantes de Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por Paraguay y otros países, con el objetivo de recuperar parte de los activos en el exterior de Venezuela.

Entre estos activos a ser recuperados por el equipo de Guaidó se encuentran deudas contraídas con la petrolera estatal Pdvsa, entre ellas la de Paraguay, que llega a USD 269 millones aproximadamente.

El diario estadounidense señala que autoridades paraguayas estaban involucradas en un intento de pago a la empresa Pdvsa, en el que se incluía una "comisión" de USD 26 millones a terceros, lo que generó la alarma dentro del propio equipo legal de Guaidó.

Versión de Villamayor

Por su parte, Juan Ernesto Villamayor reconoció que hubo un contacto con el equipo de Guaidó en el marco de las negociaciones por la deuda con Pdvsa, pero aclaró que no se firmó ningún acuerdo.

El alto funcionario mencionó que se reunió con Javier Troconis, designado por Guaidó como encargado de identificar los activos de Venezuela, y con el abogado de Pdvsa Santiago Vidal.

Según Villamayor, los enviados presentaron una propuesta de acuerdo sobre la deuda de Paraguay a Pdvsa, donde el país no pagaría gastos, ni intereses y tendría una quita del 50% del capital.

Sin embargo, señaló que la negociación no prosperó debido a que la administración de Guaidó no tiene personería jurídica reconocida y que hasta que el problema de legitimidad del Gobierno de Venezuela no esté resuelto entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro no se podría avanzar en el acuerdo.

Sobre el pago de una supuesta comisión al abogado de Pdvsa, dijo que Paraguay no tiene ninguna injerencia en el tema y que el caso corresponde al manejo del Gobierno de Venezuela que reconoce Paraguay, el de Guaidó. En la práctica, Venezuela sigue gobernado por Nicolás Maduro.