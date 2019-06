Balmelli critica que Gobierno no asuma una postura sobre el Tratado de Itaipú

El político liberal Carlos Mateo Balmelli cuestiona que el Gobierno no asuma una postura sobre el Tratado de Itaipú.

A criterio del político liberal Carlos Mateo Balmelli , el Gobierno de Mario Abdo Benítez no se pronuncia sobre la posición que tomará Paraguay en la renegociación del Tratado de Itaipú con Brasil.

“Hoy por hoy no se entiende la posición paraguaya en Itaipú. No sabemos cuál es la posición del director, del canciller, ni del presidente porque ninguno ha hablado de las posturas… Estamos teniendo la peor de todas las posiciones, que es no tener una postura, y eso significa que estamos aceptando lo que dice Brasil”, expresó en una entrevista durante el programa La Lupa, de Telefuturo.

El ex director paraguayo de la binacional consideró que si esta renegociación no se lleva adelante en buenos términos, la economía del país descansará nuevamente en la soja, la carne y la exportación de energía eléctrica a un precio incluso menor durante los próximos 10 años.

“En 2023 la deuda de la represa estará amortizada y debemos darle un ajuste. Pongámosle, precio a las aguas, quien use más agua es el que tiene que pagar más”, refirió.

Lea más: Paraguay solo aprovechó el 14% de la Itaipú en 33 años, afirma Carter

2023 es el año fijado para que Brasil y Paraguay traten la cuestión energética en torno a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.

El Gobierno paraguayo tendrá que decidir qué hará con el 50% de la energía generada por la represa que le corresponde y cuyos excedentes, hasta ese año, debe venderlos al país vecino a precio de coste.

En ese sentido, Balmelli expresó su preocupación porque las autoridades no se manifiestan con relación al tema. Además, criticó que se maneja con secretismo, siendo que actualmente la política exterior cambió y hasta por redes sociales se envían mensajes sobre estas cuestiones.

“Lo peor que podemos hacer es esconder esta negociación en el silencio”, mencionó.

Nota relacionada: Para Balmelli es un error que Jeffrey Sachs asesore sobre Tratado de Itaipú

Para la renegociación de Itaipú, el Gobierno de Mario Abdo anunció la designación ad honórem del estadounidense Jeffrey Sachs como asesor de Paraguay. Ante esto, Balmelli también se pronunció en contra y consideró que se trató de una decisión errónea y populista.