Baches y agua servida: Vecinos de Asunción denuncian desidia total

“Las veces que llamé me dijeron como siempre que nos iban a solucionar, pero no ofrecen ningún detalle técnico o problema”, remarcó un vecino, tras no recibir respuestas por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

https://twitter.com/npyoficial/status/1625949823076601857 #DenunciaCiudadana | Caños rotos en el barrio Herrera de Asunción.



Vecinos refieren que las autoridades no intervienen ante esta problemática.#NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/ubh9YcTZRM — NPY Oficial (@npyoficial) February 15, 2023

Los reclamos también se realizaron a la comuna, pero sin recibir respuesta alguna por parte de las autoridades. Según comentaron, vecinos de otra cuadra serían responsables de verter el agua, que queda estancada en el lugar.

La intersección acumula agua cloacal y tanto motociclistas, automovilistas como transeúntes se ven afectados por la situación.

Precisamente en la zona se encuentran la escuela Luis Alberto de Herrera y el centro de Salud, por lo que los vecinos piden con urgencia solucionar la situación que pone en riesgo también la salud de los lugareños y visitantes de la zona.