Se trata de Pedro Ramón Giménez, quien cuenta con orden de captura en su contra. La Policía Nacional continúa en su búsqueda, pero con dificultad, ya que la zona no cuenta con buenos caminos y carece de iluminación.

Al respecto, Rodolfo Rodas, jefe de la Comisaría de Bahía Negra, indicó que Giménez está en comunicación con las autoridades y mediante un audio enviado vía WhatsApp dijo que tiene intenciones de entregarse a la Justicia.

“El señor cada tanto está en línea y ayer (domingo) a las 19.00 me mandó un audio y me dijo que estaba camino a Bahía Negra con la intención de entregarse a la Justicia”, mencionó Rodas en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM.

Además, refirió que sospechan que el hombre se moviliza en una motocicleta. Según datos que manejan los efectivos policiales y versiones de los vecinos, hubo varios antecedentes de violencia familiar por parte del hombre contra la mujer.

El hijo en común de ambos quedó a cargo de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni). “La Codeni decidió llevar al niño a la casa de una señora en Toro Pampa (Departamento de Alto Paraguay), donde se encuentra el otro hijo de la víctima”, puntualizó el efectivo policial.

Más del caso

El hecho ocurrió en la estancia Chovoreca del distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay, alrededor de las 17.00 de este sábado. La víctima era oriunda de San Pedro del Paraná.

La denuncia sobre el caso fue realizada por el administrador del establecimiento ganadero, Pedro Ervas.

Según los datos, el presunto autor sospechoso pidió a un peón que se lleve al hijo de ambos. Luego, se escucharon disparos y Pedro Giménez se retiró raudamente.

Paraguay registró 33 feminicidios entre enero y noviembre de este año, lo que equivale a que una mujer fue asesinada por su pareja cada 9,8 días en promedio, según datos dados a conocer por el Ministerio de la Mujer.