El titular del Ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio , habló este viernes tras salvarse de un juicio político , señalando que la “guerra” o “vendetta” con el ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes , tendrá continuidad y que tiene previsto presentar más acusaciones principalmente en su contra. Reconoció que teme por su vida, pero que "esa gente no le van a amilanar".

“Esto es una guerra convencional, no es una vendetta de la mafia, es una vendetta política que pretende continuar así como está. Estamos preparados para recibir aún más, pero advertimos que no toda la carta está aún en el asador, hay probablemente otras presentaciones que se hagan”, expresó a través de Monumental 1080 AM.

En ese sentido, recordó que están en espera de los resultados sobre el informe de inteligencia que requirieron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Afines (Seprelad) ante el Ministerio Público, con relación a movimientos a nivel nacional e internacional de Horacio Cartes, con lo que volverán a presentar ante la Fiscalía un escrito.

Nota relacionada: Cartistas y llanistas no consiguen votos para juicio político a Arnaldo Giuzzio

Asimismo, Arnaldo Giuzzio dijo que tiene planeado presentar una denuncia formal con relación a las acusaciones que realizó el jueves ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Al ser consultado del por qué denunció recientemente el caso y no anteriormente, dio a entender que fue por defensa ante los ataques del cartismo.

Señaló que primero presentó la denuncia formal contra Cartes "porque le molestó de quién venía la crítica" a su movimiento financiero, es decir, de cartistas y que luego siguió investigando, por lo que decidió dar a conocer lo que encontró.

Reiteró nuevamente que es "evidente" que el juicio político se presentó como una "vendetta", tras la presentación de denuncia que realizó ante la Seprelad contra el ex mandatario. "Demuestra que evidentemente el grupo que representa Cartes responde a una estrategia para debilitar primero al Gobierno y después personalmente”, sentenció el ministro.

Entre otras cosas, reconoció que en su gestión hubo errores y desaciertos, pero que así también hay muchas necesidades, por lo que ahora pretende trabajar en un proyecto de ley de requisitos para la academia de aspirantes a la Policía Nacional, así como en la adquisición de equipos para seguridad.

Lea también: Tras denuncia de Giuzzio, Ejecutivo convocará a titulares de entes salpicados

La Cámara de Diputados no consiguió los votos necesarios para llevar adelante el juicio político a Arnaldo Giuzzio, impulsado por el sector liberal llanista y los colorados cartistas, con un libelo acusatorio que señalaba secuestros, sicariatos y falta de políticas de prevención, tras los hechos de inseguridad ocurridos en el concierto Ja'umina en San Bernardino el domingo 30 de enero pasado.

Durante una sesión reservada de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Giuzzio no solo comparó los números del gobierno de Cartes, sino que también ahondó en su denuncia contra el ex mandatario, exponiendo el movimiento de dinero a través de sus empresas; la venta y la ruta del tráfico de los cigarrillos, e inclusive dejó entrever el posible convenio con grupos criminales para su paso al Brasil, Colombia y México.