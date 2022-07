Asunción aprueba licitación para concesión y disposición final de basuras, pese a irregularidades

Con esto, el vertedero continuaría, pero los residuos depositados en el lugar serán transferidos y dispuestos fuera de la capital del país. Fue la Intendencia la que presentó el proyecto a la Junta Municipal para su estudio y posteriormente su aprobación fue celebrada a través de Twitter por el jefe comunal, Óscar Nenecho Rodríguez, pese a las inconsistencias denunciadas.

https://twitter.com/nenechopy/status/1549842053512810497 ¡CIERRE DEFINITIVO DE CATEURA!

La basura irá a otro lugar y recuperamos ese espacio para la gente. El camino es largo, pero seguimos haciendo historia. — Nenecho Rodríguez (@nenechopy) July 20, 2022

Apenas fue tratado el punto entre los concejales, Pablo Callizo ya mocionó que el documento sea devuelto a la Intendencia para un mejor estudio y también sugirió que se convoque a una mesa de trabajo con el Municipio, a fin de abordar las aparentes irregularidades que cuenta el llamado para la concesión.

Según aseguró el concejal, tras realizar un análisis profundo del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) con las distintas direcciones de la institución, se percataron de que varios puntos del dictamen “deben ser corregidos”.

“Es una de las concesiones más importantes para nuestra ciudad en los próximos 20 años, por un valor de USD 170 millones. Por eso creemos que necesita de un mayor estudio”, refirió al respecto el concejal.

El edil aseveró que el estudio no cuenta con la firma de ningún profesional especialista en el tema, por lo que no hay ninguna constancia de que exista alguna fundamentación técnica sobre los criterios que se tuvieron en cuenta para el llamado.

Seguidamente, Pablo Callizo señaló que si bien se establece un tope de G. 220.000 por cada tonelada de basuras, se visualiza que el costo referencial carece de un análisis de cálculo.

Sobre el punto, manifestó que de forma “extraoficial” se supo que llamativamente el costo de la planta es de USD 3 millones, lo que sería saldado en el plazo de 20 años, añadiéndose un canon de G. 10.500 al cobro de la basura, pero que, de acuerdo con las proyecciones, “eso representa un valor de USD 9,5 millones”.

Como tercer cuestionamiento, señaló que tampoco hay un dictamen previo sobre el precio y que haya sido remitido por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), así como no existe ningún informe sobre la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad de Asunción.

Esto último debido a que con el proyecto el Municipio tendría gastos relacionados con la recepción, el traslado, tratamiento y disposición final de las basuras, mientras que también cuestionó que no se evidencia que el caso se haya comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Entretanto, el concejal patriaqueridista planteó varios puntos a modificar en el PBC, entre los cuales mencionó incluir el anexo del anteproyecto de la definición de los costos del diseño ejecutivo y la construcción de la planta, así como el plazo.

“Nosotros hoy en día no sabemos cómo va a ser esa planta y cuánto va a costar. Creo que es algo muy grave aprobar algo que no sabemos qué es. Otro tema que me llamó la atención es el del plazo de 20 años. No sabemos por qué y queremos saber para estar seguros de que es el plazo ideal”, sentenció el representante municipal.

Pablo Callizo también reveló el tema a través de su cuenta de Twitter, donde expuso cada inconsistencia que encontró en el documento. Señaló, además, que resulta llamativo las exigencias del pliego para la empresa adjudicada, dando a entender que aparentemente el llamado estaría direccionado.

https://twitter.com/pablocallizob/status/1549730489019375617 Hoy se trata en la Junta uno de los proyectos más importantes para el futuro de la ciudad de Asunción. Se trata del llamado a concesión por 20 años de la Construcción de la Planta de Transferencia en Cateura y la disposición final de residuos por un valor de US$ 170 millones pic.twitter.com/nUaVYyzDrc — Pablo Callizo (@pablocallizob) July 20, 2022

“Solo un oferente en el mundo cumple eso. En el pliego existen varios documentos faltantes, en especial los detalles de la planta de transferencia. Inicialmente construida por EMPO, nunca se terminó. El pliego no incluye el diseño final ni el costo de esta planta. Tampoco se exige experiencia constructiva a la empresa”, expresó al respecto.

El edil añadió que el traslado de los residuos debería estar “relacionado con el kilometraje”, teniendo en cuenta que el relleno está ubicado en Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, pero que “el pliego no permite el ajuste de precio a la baja”.

Entretanto, aseguró que existe un conflicto de intereses en cuanto a la planta de transferencia y al traslado, ya que aseveró que “a la empresa le conviene llevar más toneladas de basura sin reciclar, ya que cobrarían más por el servicio”.

Finalmente, manifestó que con la aprobación del diseño final del proyecto se está violando el Decreto 11967/01, que reglamenta la Ley 1618/00, cuya normativa establece el proceso que deben cumplir los tres poderes del Estado, los gobiernos departamentales y las municipalidades para otorgar en concesión obras y servicios públicos.

Durante la sesión de la Junta, el concejal liberal Félix Ayala (PLRA) reconoció que se está realizando el estudio a las apuradas y que existen inconsistencias, pero alegó que la Municipalidad de Asunción se encuentra obligada a realizar el cierre del vertedero de Cateura, por disposición del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), así como por la Contraloría General de la República (CGR).

En ese sentido, expresó que devolver el dictamen a la Intendencia para un nuevo estudio retrasaría nuevamente todo el proceso, por lo que ya se debe proceder a su aprobación.

De esta manera, con 18 votos a favor se aprobó la licitación para la concesión de una planta de transferencia y la disposición final de las basuras en un sitio fuera de Asunción. Solo los concejales Humberto Blasco (PLRA), Rosana Rolón (ANR), Jazmín Galeano (PEN), Paulina Serrano (PPQ), Álvaro Grau (PPQ), además de Pablo Callizo (PPQ) votaron por la devolución del dictamen para un nuevo tratamiento.