Araceli Sosa relata momentos dolorosos y pide a la Fiscalía "parar con su acoso"

La joven fue absuelta este lunes de las acusaciones presentadas por la Fiscalía por omisión de dar aviso de un hecho punible, frustración de la persecución y reducción.

Araceli manifestó que se encuentra muy feliz por haber salido inocente del proceso y consideró que se hizo justicia en su caso porque ella no tenía culpabilidad alguna en el caso.

“Siempre desde un primer momento estuve dispuesta a colaborar y demostrar mi inocencia, pero lo que me duele es que la Fiscalía tenía que demostrarlo”, lamentó la joven a la emisora radial.

Sosa recordó que cuando fue detenida se encontró sumamente desesperada porque vio que los medios de comunicación, con la versión de la Fiscalía, la vinculaban como cómplice del terrible hecho.

"Me estaban tratando de la peor forma, entonces con un papel higiénico, porque no tenía hojas, escribí mi relato. Yo necesitaba que se sepa la verdad y fue mi mamá la que viralizó el papel. Yo nunca fui a una cárcel, ni de visitas, y cuando me llevaron lo primero que dije fue que me iban a matar", expresó.

La joven pasó casi seis meses recluida en la cárcel Buen Pastor, pero obtuvo su libertad ambulatoria en marzo del 2019.

Embed Araceli casi muere en la cárcel



La joven Araceli Sosa, dijo que las guardiacárceles del Buen Pastor la protegieron de las demás internas por casi seis meses. Contó que a raíz de una hemorragia, estuvo a punto de morir.#AM1080 Nota completa ➡ https://t.co/RqsFJJPFIM pic.twitter.com/twiBAckzIR — Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 3, 2020

"Tantas cosas se dijo que muchas en la cárcel me tenían miedo, pero luego se dieron cuenta que no soy esa persona que el Ministerio Público dijo”, recordó.

Asimismo, uno de los momentos más dolorosos que pasó durante este tiempo fue cuando su hija sufrió burlas en la escuela mientras ella se encontraba recluida. Al igual que un momento donde sufrió una fuerte hemorragia y tuvo que ser atendida de urgencia.

“Yo no quería que mi hija se enterara lo que me estaba pasando, pero uno de sus compañeritos le había dicho que estaba en la cárcel porque le maté a un nene. Cuando supe lo que pasó se me cayó el mundo encima, yo lo único que quería era protegerle y no quería que sepa nada de esto. Ese momento fue muy doloroso, pero estaba tranquila porque sabía que en algún momento iba a salir de esto”, relató.

Por otra parte, Araceli comentó que durante su estadía en la cárcel conoció a personas inocentes que también estaban recluidas de forma injusta. Además, dijo que hizo muy buenas amigas en el lugar, ya que la fueron conociendo y se dieron cuenta de que no es una mala persona.

Piden a la Fiscalía parar con el acoso

Araceli, al igual que sus defensores, los abogados Marta Cohler y Néstor Candia, pidieron a la Fiscalía parar con el acoso y la persecución por medio de sus redes sociales.

Esto, ya que la Fiscalía, en horas de la noche de este lunes, publicó un extenso comunicado sosteniendo que Araceli sí tiene culpabilidad en el caso porque supuestamente ocultó evidencias y no dio aviso sobre la fuga de Bruno Marabel, quien fue declarado como único autor del terrible crimen.

Al respecto, la mujer comentó que siempre colaboró con las investigaciones y que de no ser por ella y su compañera Alba Armoa, Marabel no habría sido capturado.

Además, el abogado Candia señaló que en el caso del teléfono que fue incautado del lugar de trabajo de Araceli, y que la Fiscalía sostiene que era de Dalma Rojas, nunca fue peritado e incluso se solicitó durante una de las audiencias del juicio realizar el trabajo técnico, pero el Tribunal no aprobó atendiendo que el pedido fue extemporáneo.

“Nosotros queremos cerrar esta etapa recurrente con el Ministerio Público y pedimos que pare la persecución y el acoso que están publicando en sus páginas de redes sociales. Se hace difícil que una persona inocente pueda recuperarse si el propio órgano no toma conciencia del daño que le está generando a una persona y esperamos recompongan esta situación que es grave”, aseveró la abogada Cohler.

Luego de haber sido absuelta, Araceli busca recuperar una nueva vida y un nuevo trabajo de manera a sostener a su hija y ayudar a sus padres, que también quedaron sin trabajo a raíz de su caso.

“Es difícil que la gente se olvide de todo lo que pasó, pero siempre esperamos a una persona de buen corazón que nos pueda dar un trabajo y de buena fe”, agregó Sosa.

Asimismo, Araceli brindó un mensaje a la prensa y a la ciudadanía en general sobre la importancia de respetar la presunción de inocencia y de recurrir a todas las versiones antes de perjudicar la dignidad de otras personas.