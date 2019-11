Ant-Man tendrá una tercera entrega que será estrenada en 2022

Todo parece indicar que Ant-Man and The Wasp finalmente tendrá su secuela. Si bien Marvel aún no emitió un comunicado oficial, se pudo confirmar el proyecto mediante un reportaje de la revista especializada The Hollywood Reporter.

El filme se iniciará después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder. Será dirigida nuevamente por Peyton Reed, quien estuvo a cargo de las dos anteriores entregas de la saga.

También se espera a la participación de Evangeline Lilly, como Hope Van Dyne, Michael Douglas en el papel de Hank Pym y Michelle Pfeiffer, interpretando a Janet Van Dyne.

Marvel ya anunció sus planes para la fase 4 de su universo cinematográfico (la anterior culminó con Spider-Man: Far from Home), que no solo incluirá películas, sino también series que serán transmitidas en Disney+, la nueva plataforma de streaming.