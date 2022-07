ANR impugna a la Concertación por el uso del padrón nacional

González explicó en Monumental 1080 AM que no se oponen a la Concertación en sí, sino “al mecanismo”. Según su versión, la ley dice cómo se debe establecer el mecanismo para el padrón. Sostuvo que en el Registro Cívico Permanente aparecen afiliados al Partido Colorado. “¿Por qué una persona que no prestó su consentimiento tiene que estar a una nucleación política?”, cuestionó.

Aseguró que la Concertación utilizará el corte administrativo de mayo del 2022 para el acta de constitución del padrón y, según su versión, se debe utilizar el de 2021.

“Hay varios errores que han cometido. Lo que pedimos es que se cumpla la ley y que ninguna concertación esté por encima de la ley”, expresó.

González afirmó que se sintieron agraviados por la decisión de la Concertación, por lo que también pidieron la exclusión de los afiliados a la ANR y de los no afiliados a nucleaciones o agrupaciones políticas, de conformidad a lo establecido en la Ley 3212/0.

Los apoderados sostuvieron que la Concertación pretende confundir utilizando el término padrón con base en el Registro Cívico Permanente para supuestamente subsanar el incumplimiento en la formalización de la misma.

La impugnación fue presentada ante el Tribunal Electoral de Asunción.