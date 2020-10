Agente policial niega feminicidio: "Corrí porque me asusté"

"La señorita se me cayó del vehículo. Se cayó. Vomitó en mi vehículo y no se abrió la puerta y yo esquivé para que no haga todo en mi vehículo", declaró.

El policía es sospechoso de la muerte de Alicia Fernández (37), cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de una vivienda situada en el barrio San Nicolás, de San Juan del Paraná, en el Departamento de Itapúa. La investigación apuntaba al principio a un supuesto caso de feminicidio.

Las primeras informaciones señalaban que la víctima fatal habría fallecido a consecuencia de un estrangulamiento y fue encontrada por su hijo, menor de edad, quien habitaba en la misma vivienda.

Rodas comentó que tras la caída de la mujer, que se registró sobre la ruta PY01 subió de nuevo a su pareja al rodado, pero ya sin signos de vida. "Me asusté, por eso corrí, y por eso decidí entregarme a la Justicia", argumentó. "No tengo la culpa. (...) El susto uno no mide", remarcó.

El informe forense manejaba también como posible causa de muerte un infarto, debido a que el cuerpo presentaba varios hematomas.

El suboficial estaba prófugo. Se entregó alrededor de las 3.00 de este jueves en la Comisaría 8ª de Guazú Cuá, en el Departamento de Ñeembucú, de donde es oriundo, al igual que la víctima fatal. Luego fue trasladado a la Comisaría 1ª de la ciudad de Encarnación, en Itapúa.

Está detenido en la causa y ahora queda a disposición de los investigadores del Ministerio Público.

Según datos recabados del entorno familiar, la pareja mantenía discusiones constantes, incluso uno de los hermanos de la víctima manifestó que el agente ya había amenazado a la mujer con asesinarla y que, posteriormente, se quitaría la vida. También señalaron que el supuesto autor se encontraba en aislamiento por ser caso positivo de Covid-19.