El senador y ex vicepresidente de la República Juan Afara manifestó este jueves desconfiar de que se logre una verdadera unidad dentro de la Asociación Nacional Republicana ( ANR ), especialmente por el manejo del movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes .

"Si cicatrizamos nomás la herida sin curar la infección, se va a abrir otra vez enseguida", expresó a radio Monumental 1080 AM, en referencia a la operación cicatriz, que pretende la reconciliación entre el cartismo y Colorado Añetete, liderado por el actual presidente, Mario Abdo Benítez.

Afara contó que 500 dirigentes colorados le pidieron que se candidate a presidente del partido, por lo cual él está recorriendo el país escuchando los reclamos de las bases partidarias.

Tanto Afara como el diputado Arnaldo Samaniego demostraron su descontento con la idea de un consenso entre los dos principales movimientos para elegir una sola candidatura para la Junta de Gobierno. Ambos legisladores están sondeando la posibilidad de lanzar sus respectivas candidaturas a la Junta.

"Hay una serie de cosas que yo no creo de Don Horacio. Le respeto mucho, él sabe que yo no opino porque creo que la historia nos va a juzgar a los actores políticos, pero le escuché últimamente, se fue a María Auxiliadora, le escuché con la misma soberbia de siempre. Entonces es por eso que yo no creo que cuando uno tiene el yo por delante busque la verdadera unidad", aseguró Afara al medio radial.

En ese sentido, aseguró que Cartes siempre "utilizó" al Partido Colorado en beneficio de su movimiento y afirmó que actualmente, la Junta de Gobierno bajo el mando del diputado Pedro Alliana "no funciona como debería".

Al ser consultado sobre por qué cree que Cartes busca la unidad partidaria, Afara respondió: "Oiméne oikotevẽ mbareteve ko’agã la Partido Colorado", (seguro necesita que el Partido Colorado ahora sea más fuerte).

"Creo que necesita de todas las fuerzas del Partido. Saquen ustedes sus deducciones (sobre para qué necesita del partido)", añadió.

Desde el año pasado, la Fiscalía de Brasil investiga a Horacio Cartes por supuestamente colaborar con la organización criminal liderada por Dario Messer. La Justicia brasileña incluso ordenó su detención, pero esto luego fue revertido.

Por otro lado, Afara señaló estar conforme con la idea de elecciones para elegir nuevas autoridades partidarias. Relató que el propio presidente de la República le dio su visto bueno para hacer esta "gira" en el interior del país y reunirse con dirigentes de base.