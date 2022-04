Las autoridades de Argentina descartarían la pista del aeropuerto de Encarnación, Teniente Amín Ayud, como alternativa durante el cierre temporal de la pista del aeropuerto de la ciudad de Posadas. El argumento sería que no reúne todas las condiciones de seguridad necesarias para que aviones de gran porte utilicen el aeródromo, hasta el momento no hay confirmación oficial.

Esta información trascendió este viernes por parte del diario posadeño Misiones Online, donde señalan que la ciudad de Encarnación se encontraba entre las alternativas para los vuelos comerciales que conecta la provincia de Misiones con otros destinos de la Argentina.

"Sin embargo, esta opción fue descartada luego de que análisis técnicos determinaron que la pista no reúne las condiciones de seguridad necesarias para el aterrizaje de las aeronaves de Aerolíneas Argentinas", expone el medio local.

Por su parte, las autoridades locales aseguran que todavía no se determinó si es operable o no la pista de aterrizaje de la capital de Itapúa.

Nota relacionada: Encarnación podría recibir los vuelos de Aerolíneas Argentinas

En ese sentido, el concejal municipal de Encarnación Andrés Morel, señaló que, desde Asunción desmienten esta información y hablan de que aún no se determinó si es operable o no la pista de aterrizaje, puesto que todavía no se realizaron las mediciones de coeficiente de fricción, ni el peso máximo y se están provisionando las dos mediciones.

"Esto será concluido en breve y allí se tendrá un dictamen, pero afirman que el aeropuerto fue preparado para recibir aviones de gran porte", sostuvo.

Asimismo, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa, no pudo garantizar la seguridad de la terminal área.

“Nos dijeron que la aeronave es un Boeing 737-700 que lleva a 130 pasajeros. Es una aeronave que nunca aterrizó en el aeropuerto de Encarnación”, señaló Kanazawa en diálogo con los medios porteños.

También puede leer: Realizan mantenimiento en el Aeropuerto de Encarnación

Agregó que “para realizar el análisis se necesita de expertos que tengan especialidad y equipos para medir con rigurosidad el peso máximo de la aeronave que puede soportar la pista”. Enfatizó que la infraestructura del aeródromo tampoco está preparada para recibir la cantidad de pasajeros que arriban en los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Para el mes de abril están previstas obras de refacción en el aeropuerto de Posadas que requerirán el cierre de la pista durante aproximadamente tres meses. Es por ello que las autoridades buscan una pista alternativa para los vuelos que conectan a Misiones con otros destinos del país.

Este jueves se realizaron tareas de mantenimiento y calibración de luces con presencia de aeronaves de la Fuerza Aérea del Brasil contratadas por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para preparar el aeródromo.