Adherentes de la concertación se manifiestan frente al TSJE

Asimismo, deben resolver la impugnación presentada por los apoderados del Partido Colorado, quienes se oponen a la utilización del padrón nacional por parte de los partidos políticos opositores en las elecciones internas y que los no afiliados no pueden formar parte del padrón.

"Todos estamos firmes en defender hasta el final la utilización del padrón nacional. Sabemos que hay grupos de interés que no permiten, pero no podemos seguir tolerando que esto siga pasando en Paraguay", señaló a Monumental 1080 AM.

Adherentes de la Concertación exigen que TSJE autorice uso del padrón nacional para internas. Advierten con pelear hasta la última instancia porque sostienen que el padrón nacional no le pertenece a la cúpula ANR.

Los manifestantes exigieron al TSJE que autorice el uso del padrón nacional para las internas y advirtieron que pelearán hasta la última instancia la decisión, ya que alegan que el padrón no le pertenece al Partido Colorado.

Cabe recordar que la Concertación optó por utilizar el padrón nacional en las elecciones internas del 18 de diciembre, de manera tal que los afiliados a cualquier partido y los no afiliados puedan participar para elegir a la chapa presidencial que competirá contra el Partido Colorado.

La Concertación nuclea a los principales partidos opositores y movimientos del país, como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Frente Guasu, Patria Querida, Partido Encuentro Nacional, Partido Democrático Progresista, entre otros, además de figuras independientes.