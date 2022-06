Concertación Nacional pide reconocimiento oficial al TSJE

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, sostuvo que la Concertación Nacional 2023 es la unidad de todos los paraguayos y paraguayas para construir una propuesta de cambio.

Asimismo, manifestó que el padrón nacional es público, pese a la oposición del Partido Colorado de que se utilice, y que lo van a utilizar para la elección de la chapa presidencial.

“Lo vamos a usar, ellos lo que quieren y están desesperados por impedir la derrota y vamos a ganar, la gente decente, la ciudadanía, la patria”, remarcó.

La diputada y presidenciable de Encuentro Nacional, Kattya González, explicó que la Concertación es para la presidencia y vicepresidencia, pero que para el Poder Legislativo se presentarán listas diferentes, como la Alianza Encuentro Nacional, que integran con el partido Hagamos y la independiente y también precandidata presidenciable Soledad Núñez.

https://twitter.com/npyoficial/status/1540342845738983424 Concertación presenta solicitud de reconocimiento



♦ Presentarán listas legislativas unidas.



♦ "Queremos ofrecer a la ciudadanía una lista de lujo que permita la renovación de las fuerzas parlamentarias", dijo Kattya González. #NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/dGRUaRzDna — NPY Oficial (@npyoficial) June 24, 2022

“Queremos ofrecer a la ciudadanía una lista de lujo, donde haya mujeres y hombres jóvenes y permita la renovación de la Mesa Parlamentaria, en las otras listas habrá mucho rekutu”, manifestó.

El senador Patrick Kemper, del Partido Hagamos, detalló que hasta el 30 de agosto hay tiempo para comunicar los candidatos a cargos legislativos y que irán anunciando la lista.

Soledad Núñez dijo que se trata de una señal de madurez política y que están trabajando para constituir la lista y una agenda legislativa para que se impulsen las grandes reformas del Paraguay en el 2023.

La senadora y presidenciable, Esperanza Martínez, dijo que el Frente Guasu tendrá su lista por separado para el Legislativo y que se encuentran en un espacio de crecimiento con movimientos y partidos progresistas, como el Partido Verde, el de los indígenas y otros 15 partidos dentro del Frente Guasu-Ñemongeta.

https://twitter.com/npyoficial/status/1540347469393010690 Movimiento Frente Guasu - Ñemongeta tendrá lista por separado para el Legislativo



La precandidata a presidente de la República, Esperanza Martínez, señaló que "cambiar este modelo le va a molestar a gente importante y necesitaremos un Legislativo que acompañe".#NPY pic.twitter.com/WDhw9NEaAq — NPY Oficial (@npyoficial) June 24, 2022

La legisladora sostuvo que no basta ganar el Poder Ejecutivo y que se necesita tener una mayoría en el Poder Legislativo.

“Venimos para transformar el Paraguay y las transformaciones van a tener resistencia lógica de los que hoy viven impunemente, del modelo que hoy está vigente. Cambiar este modelo le va a molestar a mucha gente importante de este país y para cambiar necesitamos un Legislativo que acompañe y también una presidenta de la República que tenga agallas para hacer lo que hay que hacer”, remarcó.

De igual manera, aseveró que se trata de un día y momento históricos, ya que el país no da más y la gente no tiene para comer ni la salud. “Si no entienden eso los políticos, estamos de balde en el lugar que estamos”, afirmó.