Actores casi desconocidos serán Lennon y McCartney en biopic de The Beatles

Además de John Lennon y Paul McCartney, Campbell Wallace dará vida a Ringo Starr y Leo Harvey-Elledge será George Harrison.

Las imágenes del Daily Mail capturan el momento en que el elenco de actores recrean una sesión de grabación de The Beatles en 1962, en los célebres estudios londinenses de Abbey Road, en el norte de la capital.

Nota relacionada: Estrenan la primera parte del documental más "honesto" sobre The Beatles

Por entonces, la archifamosa formación de Liverpool sacaba al mercado temas que pronto se convirtieron en superventas, como Love Me Do y Please Please Me.

En este biopic, Jacob Fortune-Lloyd dará vida a Epstein, quien murió de una sobredosis de sedantes en 1967 con apenas 32 años, al tiempo que Eddie Marsan (Ridley Road) y Emily Watson (Gosford Park) encarnarán a sus padres.

El cásting asigna además un papel al conductor norteamericano Jay Leno como el presentador de televisión Ed Sullivan.

Lea también: Nuevo libro oficial de los Beatles verá la luz en agosto de 2021

En un principio, esta película iba a ser dirigida por Jonas Akerlund, pero este abandonó el proyecto solo tres semanas antes de comenzar el rodaje, lo que ha paralizado temporalmente el filme.

Akerlund fue reemplazado por la directora de Vinyl, Sara Sugarman.

En un comunicado que recogen varios medios, Sugarman destaca que los actores que darán vida a los Beatles "son un grupo extraordinario que irradian ese sentimiento muy visceral de los 60; son encantadores, juguetones y tan auténticos".