Actor de Joker emociona a sus fans apareciendo en varias salas de cine

"Espero que les haya gustado. No me digan si no lo hicieron. Incluso si lo hicieran, no quiero saberlo. Pero muchas gracias", dijo a sus fans en una de sus apariciones.

En su primer fin de semana, la película dirigida por Todd Phillips y producida por Warner Bross, superó el récord de taquilla en Estados Unidos, con un ingreso estimado de USD 93,5 millones.

En los últimos días se ha generado una gran ola de debate por el contenido que, para el sector más conservador, incita a la violencia, con clasificación R (solo para adultos).

El filme obtuvo un puntaje del 69% según Rotten Tomato, sitio web dedicado a la revisión y críticas de películas.