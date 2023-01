Los ganadores de la 95ª edición de estas premiaciones internacionales se conocerán el próximo 12 de marzo, en una ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La australiana Cate Blanchett, por Tár, y la hispanocubana Ana de Armas, de Blonde, fueron nominadas en la categoría de Mejor Actriz, así como Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams (The Fabelmans) y Andrea Riseborough (To Leslie).

A juzgar por lo ocurrido en la temporada de premios hasta ahora, la máxima favorita para alzarse con este galardón es Blanchett, triunfadora en los Critics Choice y ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama.

La interpretación de Blanchett, que se postula al premio por encarnar a la directora de orquesta Lydia Tár, podría valerle su tercer Oscar después de haber recibido la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por The Aviator (2005) y como protagonista por Blue Jasmine (2014).

Puede leer: La película paraguaya Eami competirá en los Oscar 2023

Aunque la sorpresa podría llegar con De Armas, que logró la nominación gracias a su papel en el biopic Blonde, del director australiano Andrew Dominik, donde se pone en la piel de Marilyn Monroe.

A sus 60 años, la malaya Michelle Yeoh podría convertirse en la primera mujer asiática en ganar un Oscar como Mejor Actriz gracias a la comedia Everything Everywhere All at Once, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

Yeoh ya fue reconocida en los Globos de Oro como mejor actriz de comedia o musical y también ha recibido una mención para los BAFTA británicos.

Por su parte, Michelle Williams no había sido nominada en esta categoría de los premios de la Academia desde 2012, curiosamente también por su interpretación de Marilyn Monroe en el filme My Week With Marilyn.

A pesar de no figurar en la mayoría de los pronósticos, la actriz británica Andrea Riseborough se coló en la lista definitiva de candidatas a Mejor Interpretación Femenina, de la mano de la poco exitosa To Leslie, en la que interpreta a una madre alcohólica de Texas que gana la lotería.

Mejor Actor

Brendan Fraser y Austin Butler fueron nominados al Oscar al Mejor Actor, una categoría que compartirán con Collin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy.

Fraser se coronó como mejor actor en los recientes Critics Choice Awards por su trabajo en el filme The Whale, un proyecto que le supuso al actor una enorme transformación física al interpretar a un profesor con obesidad mórbida y que lo devolvió a la primera línea de Hollywood.

Colin Farrell y Austin Butler logran la nominación tras haber conseguido el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia y de Drama, respectivamente, en la última edición de estos galardones.

Butler es el encargado de ponerse en la piel de Elvis en una historia centrada en el artista a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático mánager, al que da vida Tom Hanks.

Farrell está nominado por su papel en The Banshees of Inisherin, del director angloirlandés Martin McDonagh, que cuenta la historia de dos amigos de toda la vida (Farrell y Brendan Gleeson) que se encuentran en un callejón sin salida cuando uno termina abruptamente su relación.

Esta es la primera nominación del joven irlandés de 26 años Mescal, nominado por Aftersun, y también para Nighy, quien a sus 73 años está nominado por su papel en Living.

Mejor Director

Spielberg optará por novena vez al Oscar a Mejor director tras ser nominado por su último filme, The Fabelmans, en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

El director luchará por la estatuilla con Martin McDonagh The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Todd Field (Tár) y Robert Östlund (Triangle of Sadness), informó la Academia.

La nominación de Spielberg llega poco después de haber conseguido el Globo de Oro por la realización de esta película autobiográfica, que se llevó también el premio a Mejor Filme Dramático.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, también conocidos como “Los Daniels”, recibieron este martes su primera nominación al Oscar con la película de ciencia ficción Everything Everywhere All at Once y se sitúan entre los favoritos tras triunfar en otros premios como los Critics Choice Awards.

Asimismo, esta es la primera nominación de Field en la categoría de mejor director, aunque antes había sido nominado como guionista en filmes como In the Bedroom y Little Children.

Östlund ya se hizo acreedor de la Palma de Oro en el Festival de Cannes gracias a su sátira ligera y desatada sobre la superficialidad de la cultura capitalista Triangle of Sadness.

Mejor Película

Las cintas The Fabelmans,de Steven Spielberg, y Everything Everywhere All at Once, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, optarán al Oscar a Mejor Película.

A ambos títulos se suman The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh; Elvis, de Baz Luhrmann; All Quiet on the Western Front, de Edward Berger, y las dos producciones supertaquilleras de 2022, Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski, y Avatar: The Way of Water, de James Cameron.

Además, la versión de Pinocchio del director mexicano Guillermo del Toro fue nominada al Oscar a la Mejor Película de Animación, según anunció la Academia de Hollywood.

Los filmes Turning Red, de Domee Shi; Puss In Boots: The Last Wish, de Joel Crawford; Marcel the Shell with Shoes On, de Dean Fleischer Camp, y The sea Beast, de Chris Williams, completan esta categoría.

Mejor Película Internacional

El filme Argentina, 1985, dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional, compitiendo con las producciones All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), The Quiet Girl (Irlanda) y EO (Polonia).

Argentina, 1985 ya consiguió coronarse en el mismo apartado pero de lo Globos de Oro 2023 y también estuvo nominada en los Critics Choice Awards.

El filme relata el caso real del fiscal Julio César Strassera (interpretado por Ricardo Darín) y su equipo en el célebre Juicio a las Juntas Militares, las cuales habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados durante la dictadura que gobernó dicho país hasta 1983.

Su gran rival será All Quiet on the Western Front, del alemán Edward Berger, gran sorpresa en estas nominaciones tras colarse en los apartados de Mejor Diseño de Sonido, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Guion Adaptado, entre otros, para esta misma edición de los Oscar.

Más aquí: La Academia propuso a Chris Rock presentar los Oscar tras el bofetón de Smith

La obra también recibió 14 nominaciones en los BAFTA británicos, superando a cintas tan populares como The Banshees of Inisherin y Everything Everywhere All at Once.

Finalmente, se dio a conocer que los cuatro cortometrajes de ficción españoles que estaban prenominados a los Oscar no entraron en la lista final de candidatos.

Tula, de Beatriz de Silva; Votamos, de Santiago Requejo; Plastic Killer, de José Pozo, y El tratamiento, de Álvaro Carmona, se quedaron finalmente fuera, después de que el pasado diciembre entraran en la lista de 15 prenominados.

La abundante presencia española en la lista de prenominados fue un hecho inédito, en una categoría que nunca ha conseguido ganar un español.

Ninguno de los cuatro podrá seguir, por tanto, la estela de Alberto Mielgo, quien ganó el año pasado el Oscar al Mejor Corto, en la categoría de animación, por El limpiaparabrisas.

A lo largo de la historia siete cineastas españoles han estado nominados a la categoría de corto de ficción, entre ellos cineastas de la talla de Rodrigo Sorogoyen, Nacho Vigalondo y Borja Cobeaga.